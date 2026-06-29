Кейт Миддлтон покорила три высочайшие вершины Британии

Принцесса Уэльская Кэтрин совершила в минувшие выходные восхождение на три высочайшие точки Англии, Шотландии и Уэльса в рамках так называемого Вызова трех вершин (National Three Peaks Challenge), сообщает BBC. Мероприятие было благотворительным: принцесса собирала деньги в пользу онкологической клиники The Royal Marsden, где два года назад сама прошла лечение от рака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @princeandprincessofwales Фото: @princeandprincessofwales

Участники «Вызова трех вершин» за 24 часа должны подняться пешком на высочайшие точки Англии (Скафелл-Пайк, 978 м), Шотландии (Бен-Невис, 1345 м) и Уэльса (Сноудон, 1085 м). Общий перепад высот составляет более 3 тыс. м. В конце дистанции принцессу встретили ее дети, супруг — принц Уильям, а также родители Кейт.

«Многие спрашивают, зачем я это делаю. Отчасти это личное. Я бесконечно благодарна, что нахожусь здесь и достаточно сильна, чтобы подняться на эти горы. Но еще важнее — отдать должное той невероятной работе, которая ведется по всей стране»,— отметила Кейт Миддлтон в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.

Екатерина Наумова