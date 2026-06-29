Кейт Миддлтон покорила три высочайшие вершины Британии
Принцесса Уэльская Кэтрин совершила в минувшие выходные восхождение на три высочайшие точки Англии, Шотландии и Уэльса в рамках так называемого Вызова трех вершин (National Three Peaks Challenge), сообщает BBC. Мероприятие было благотворительным: принцесса собирала деньги в пользу онкологической клиники The Royal Marsden, где два года назад сама прошла лечение от рака.
Фото: @princeandprincessofwales
Участники «Вызова трех вершин» за 24 часа должны подняться пешком на высочайшие точки Англии (Скафелл-Пайк, 978 м), Шотландии (Бен-Невис, 1345 м) и Уэльса (Сноудон, 1085 м). Общий перепад высот составляет более 3 тыс. м. В конце дистанции принцессу встретили ее дети, супруг — принц Уильям, а также родители Кейт.
«Многие спрашивают, зачем я это делаю. Отчасти это личное. Я бесконечно благодарна, что нахожусь здесь и достаточно сильна, чтобы подняться на эти горы. Но еще важнее — отдать должное той невероятной работе, которая ведется по всей стране»,— отметила Кейт Миддлтон в видеообращении, опубликованном в социальных сетях.
В марте 2024 года у принцессы Уэльской Кейт Миддлтон после операции на брюшной полости был диагностирован рак, о чём она сама сообщила публично, начав курс профилактической химиотерапии. В сентябре того же года она объявила, что успешно завершила курс, а в январе следующего года сообщила о ремиссии.
До официального подтверждения диагноза Кейт Миддлтон некоторое время не появлялась на публике, что вызвало множество слухов и спекуляций. Её первое публичное появление после объявления о раке состоялось 15 июня 2024 года на параде в честь дня рождения короля Великобритании Карла III, который также проходит лечение от рака. В ноябре 2024 года она впервые приняла участие в крупном публичном мероприятии после завершения химиотерапии.
Благотворительные усилия Кейт Миддлтон, такие как восхождение на три вершины для сбора средств в пользу онкологической клиники The Royal Marsden, где она сама проходила лечение, демонстрируют её личную приверженность борьбе с раком. Этот опыт также отражает более широкую картину, когда члены королевской семьи, включая короля Карла III, сталкиваются с этим заболеванием, привлекая внимание к важности его лечения и поддержки медицинских исследований.