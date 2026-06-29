В Екатеринбурге выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ

Геннадий Смирнов из школы №113 в Екатеринбурге набрал 300 баллов на ЕГЭ. Он получил высший балл по информатике, физике и профильной математике и стал первым трехсотбальником в Свердловской области в этом году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сложнейшие предметы и отличный результат — это, конечно, огромная многолетняя работа над собой при поддержке педагогов и родителей. Парень начал программировать еще в 8-м классе, решал авторские задачи, участвовал во Всероссийской олимпиаде школьников», — отметил губернатор, добавив, что выпускник планирует поступать на факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ.

Кроме того в регионе увеличилось число выпускников, набравших 200 баллов на ЕГЭ — их стало 14. По 200 баллов получили Вера Канатова и Алиса Бубб (гимназия №9, Екатеринбург) — по информатике и профильной математике; Ольга Кутузова (Губернаторский лицей) — по биологии и химии; Алина Даниленкова (школа №4, Верхняя Пышма) — по информатике и русскому языку; Ярослав Желуницын (школа №16, Екатеринбург), Алена Попова (лицей №130, Екатеринбург) и Иван Мишин (школа №7, Первоуральск) — по информатике и профильной математике; Мария Вахрушева (гимназия №9, Екатеринбург) — по химии и физике; Алексей Кандыбин (Нижнетагильская политехническая гимназия) — по физике и профильной математике; Даниил Козлов (школа №7, Первоуральск) — по русскому языку и профильной математике; Лев Шишмаков (гимназия №47, Екатеринбург) — по русскому языку и физике.

Полина Бабинцева