Нейросети подменяют актеров

Нейросети и дублеры все чаще подменяют российских звезд на съемочных площадках. Экономия может составлять сотни тысяч долларов, а зрители — отсутствие живых актеров уже не замечают. В соцсетях стали появляться сообщения о том, что многие продюсеры вместо того чтобы нанимать известных актеров, стали заключать с ними контракты, позволяющие использовать их образы на экране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ FM” участники индустрии подтвердили роль ИИ в постпродакшене выросла. Но пока речь идет только о коротком метре, говорит генеральный продюсер Kremlin Films Олег Канапец:

«Большое кино искусственный интеллект пока не вытягивает: получается продукт где-то между анимацией и художественным фильмом, и зритель легко замечает разницу. Зато в рекламе, клипмейкинге, на телевидении и в документальном кино такие технологии уже активно используются. Не нужно приглашать актера, делать сложный грим и пытаться воссоздать исторического персонажа. Условного Высоцкого можно просто сгенерировать — и результат нередко будет выглядеть убедительнее.

С точки зрения экономики искусственный интеллект способен сократить стоимость производства в разы, вплоть до десятикратного снижения затрат. В перспективе ключевыми фигурами могут остаться автор идеи и продюсер, тогда как потребность в артистах будет постепенно сокращаться».

Рабочий день востребованных актеров стоит примерно от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. В то время как зарплата дублера — около 10 тыс. руб. за смену. ИИ станет реальной угрозой для актеров уже в ближайшем будущем, говорит генеральный директор IT-компании «А-Я эксперт», профессор МНИИПУ Роман Душкин:

«Чтобы сделать такие изображения более реалистичными, модели нужно дополнительно обучать. Изначально их, наоборот, "отрафинировали" под создание красивой, визуально привлекательной картинки. Однако зрителю часто нужна не идеальная картинка, а естественность. Пока нейросети не до конца улавливают эту естественность, вероятно, потому, что такая задача не была для них приоритетной. Но если она станет важной, нужный результат можно получить довольно быстро. Для этого достаточно обучить модели на больших массивах обычного видеоконтента и убрать тот характерный лоск, который сегодня часто выдает сгенерированное изображение. Это исключительно техническая задача. Более того, методы ее решения давно известны. Вероятно, до сих пор она просто не была приоритетом для разработчиков моделей».

Массовому внедрению ИИ в кино препятствуют не только технические сложности, но и правовая неопределенность. Как отмечают многие эксперты, пока нет законов, регулирующих отношения между студией и актером, продавшим ей свой образ. Все подобные контракты в России составляются индивидуально, никакой судебной практики в этой области пока еще нет.