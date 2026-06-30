С автоматикой наперевес
Андрей Белоусов рассказал военкорам о борьбе с беспилотниками и цифровизации войск
Министр обороны Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, освещающими ход СВО, сообщило 29 июня военное ведомство. В более чем двухчасовом разговоре было затронуто несколько десятков тем — от построения единой цифровой системы управления войсками до противодействия беспилотникам. Подобные встречи господин Белоусов сделал регулярными после назначения министром весной 2024 года.
Встречи министра обороны с военкорами стали традиционными после назначения на этот пост Андрея Белоусова
Фото: пресс-служба Минобороны Сирии
Стенограмма беседы не публиковалась. Судя по открытым сообщениям военкоров и Минобороны, ее центральной темой стало развитие единой информационной системы управления боем. По словам министра, с апреля 2026 года военное ведомство формирует единую среду ситуационной осведомленности по беспилотным системам. Принцип ее работы Андрей Белоусов сформулировал так: «Не существует РЛС, если ее не видно в общей системе». Он заверил, что программное обеспечение внедряется уже на тактическом уровне и позволяет объединять в одном контуре радиолокационные станции, мобильные огневые группы, пункты управления и боевые машины. Проект входит в число семи ключевых инициатив Минобороны, завершить которые планируется до конца года.
Отдельно обсуждалась защита войск и российских регионов от беспилотников.
Министр охарактеризовал ситуацию в этой сфере как «меняющуюся каждые два-три месяца» — именно за такие промежутки появляются новые угрозы и находятся способы противодействия им. По его словам, в группировках войск создана эшелонированная система защиты, а мобильные огневые группы получают передовые модели FPV-перехватчиков дронов и новые средства обнаружения целей.
Часть разговора была посвящена применению в армии искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщил глава военного ведомства, нейросетевые алгоритмы преимущественно используются для распознавания целей, автозахвата и навигации беспилотных систем. Минобороны, по его словам, увеличило финансирование прифронтовых лабораторий и мастерских, где военнослужащие самостоятельно дорабатывают технику и беспилотные комплексы.
Напомним, что разработать методику управления военными дронами с использованием ИИ на основе боевого опыта Андрей Белоусов поручил в июле 2025 года. В сентябре того же года он говорил, что до 80% огневых задач в зоне боевых действий выполняются с применением беспилотников, а прототипы систем автоматизированного управления уже проходят испытания.
Помимо чисто военных вопросов, военкоры подняли тему социальной поддержки участников СВО.
Обсуждалось расширение льгот, а также оказание психологической помощи родственникам военнопленных и пропавших без вести.
Официальное сообщение Минобороны о встрече оказалось традиционно кратким и ограничилось перечислением основных тем. Сами участники объяснили это характером обсуждавшихся вопросов. Военкор Дмитрий Стешин написал, что «80% информации осталось внутри», а Александр Сладков оценил долю открытой информации еще ниже — в 5–10%. Семен Пегов после встречи ограничился краткой оценкой: «Мы были услышаны».
Нынешняя встреча стала пятой с момента назначения Андрея Белоусова министром в мае 2024-го. Его предшественник Сергей Шойгу таких встреч не проводил. Если на первых встречах речь шла преимущественно о дефиците боеприпасов, беспилотников, средств связи и организационных проблемах, то теперь обсуждение сосредоточилось уже на вопросах управления и интеграции различных средств разведки, связи и поражения в единую систему. Судя по комментариям участников, именно эта часть разговора осталась практически полностью закрытой для публики.