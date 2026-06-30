С автоматикой наперевес

Министр обороны Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, освещающими ход СВО, сообщило 29 июня военное ведомство. В более чем двухчасовом разговоре было затронуто несколько десятков тем — от построения единой цифровой системы управления войсками до противодействия беспилотникам. Подобные встречи господин Белоусов сделал регулярными после назначения министром весной 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встречи министра обороны с военкорами стали традиционными после назначения на этот пост Андрея Белоусова

Фото: пресс-служба Минобороны Сирии Встречи министра обороны с военкорами стали традиционными после назначения на этот пост Андрея Белоусова

Фото: пресс-служба Минобороны Сирии

Стенограмма беседы не публиковалась. Судя по открытым сообщениям военкоров и Минобороны, ее центральной темой стало развитие единой информационной системы управления боем. По словам министра, с апреля 2026 года военное ведомство формирует единую среду ситуационной осведомленности по беспилотным системам. Принцип ее работы Андрей Белоусов сформулировал так: «Не существует РЛС, если ее не видно в общей системе». Он заверил, что программное обеспечение внедряется уже на тактическом уровне и позволяет объединять в одном контуре радиолокационные станции, мобильные огневые группы, пункты управления и боевые машины. Проект входит в число семи ключевых инициатив Минобороны, завершить которые планируется до конца года.

Отдельно обсуждалась защита войск и российских регионов от беспилотников.

Министр охарактеризовал ситуацию в этой сфере как «меняющуюся каждые два-три месяца» — именно за такие промежутки появляются новые угрозы и находятся способы противодействия им. По его словам, в группировках войск создана эшелонированная система защиты, а мобильные огневые группы получают передовые модели FPV-перехватчиков дронов и новые средства обнаружения целей.

Часть разговора была посвящена применению в армии искусственного интеллекта (ИИ). Как сообщил глава военного ведомства, нейросетевые алгоритмы преимущественно используются для распознавания целей, автозахвата и навигации беспилотных систем. Минобороны, по его словам, увеличило финансирование прифронтовых лабораторий и мастерских, где военнослужащие самостоятельно дорабатывают технику и беспилотные комплексы.

Напомним, что разработать методику управления военными дронами с использованием ИИ на основе боевого опыта Андрей Белоусов поручил в июле 2025 года. В сентябре того же года он говорил, что до 80% огневых задач в зоне боевых действий выполняются с применением беспилотников, а прототипы систем автоматизированного управления уже проходят испытания.

Помимо чисто военных вопросов, военкоры подняли тему социальной поддержки участников СВО.

Обсуждалось расширение льгот, а также оказание психологической помощи родственникам военнопленных и пропавших без вести.

Официальное сообщение Минобороны о встрече оказалось традиционно кратким и ограничилось перечислением основных тем. Сами участники объяснили это характером обсуждавшихся вопросов. Военкор Дмитрий Стешин написал, что «80% информации осталось внутри», а Александр Сладков оценил долю открытой информации еще ниже — в 5–10%. Семен Пегов после встречи ограничился краткой оценкой: «Мы были услышаны».

Нынешняя встреча стала пятой с момента назначения Андрея Белоусова министром в мае 2024-го. Его предшественник Сергей Шойгу таких встреч не проводил. Если на первых встречах речь шла преимущественно о дефиците боеприпасов, беспилотников, средств связи и организационных проблемах, то теперь обсуждение сосредоточилось уже на вопросах управления и интеграции различных средств разведки, связи и поражения в единую систему. Судя по комментариям участников, именно эта часть разговора осталась практически полностью закрытой для публики.

Дмитрий Сотак