Судью осудили без очереди

Как стало известно “Ъ”, удовлетворен иск прокуратуры Ивановской области к бывшему председателю Советского райсуда Иваново Артуру Вермишяну, получившему землю в обход очереди из многодетных семей. Ранее такой же надел надзор отобрал у чиновника из регионального правительства, а следователя, злоупотребившего с землей, уволили по отрицательным мотивам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ивановский райсуд удовлетворил иск прокурора Ивановской области Андрея Жугина против бывшего судьи Артура Вермишяна. В ходе разбирательства было установлено, что участок в десять соток со всеми коммуникациями в деревне Зеленый Городок (недалеко от областного центра) отец троих детей Артур Вермишян получил в 2023 году. Причем сделано это было в обход очереди из тысячи многодетных ивановцев, чем были нарушены их права.

Оказалось, что, являясь судьей, Артур Вермишян близко познакомился с начальницей территориального управления соцзащиты населения Анжелой Ивановой, которая и распорядилась пропустить его без очереди. Показания об этом дали несколько подчиненных Анжелы Ивановой, которую задержали за злоупотребления и арестовали. Предполагается, что за помощь с землей чиновница избежала административной ответственности в суде.

В нарушение Кодекса судебной этики господин Вермишян, говорилось в иске, своими действиями не только умалил авторитет судебной власти и причинил ущерб репутации судьи, но и использовал свое служебное положение для получения личных преимуществ в гражданско-правовых отношениях.

Выгонять семью судьи с маленькими детьми на улицу из дома, уже построенного на спорном участке, суд не стал, взыскав с него стоимость недвижимости.

Господин Вермишян из-за скандала добровольно ушел в отставку, но по решению самих судей его в итоге уволили по отрицательным мотивам. Экс-служитель Фемиды, обжалуя данное решение, дошел до Верховного суда, но ему в категорической форме было отказано.

Отметим, что ранее участок, также полученный в обход очереди многодетных, отобрали у семьи председателя комитета Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции Романа Соловьева. А бывший начальник следственного управления СКР по области Артем Сосновиков, получивший землю без очереди, после вмешательства прокуратуры был уволен из органов юстиции по отрицательным мотивам. Не согласившись с данным решением, он его обжаловал.

Николай Сергеев