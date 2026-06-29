Семь лет — ответа нет
Банкротную процедуру дотянули до Верховного суда
До Верховного суда добрался вопрос о необоснованном затягивании банкротного дела, чем обычно недовольны кредиторы, а здесь оказался недоволен должник. В рассматриваемом случае процедуру несостоятельности оказалось невозможно завершить, так как один из кредиторов годами оспаривал сделки по оформлению активов на родственников банкрота. За это время в конкурсную массу перешло уже все имущество должника, какое удалось обнаружить. Но затягивание банкротства, если оно имело место, может быть выгодно кредитору, указывают юристы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Верховный суд (ВС) разберется, обоснованно ли продолжать процесс банкротства Павла Дорофеева. Дело о несостоятельности инициировал сам гражданин в декабре 2018 года, в марте 2019-го суд признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Задолженность по реестру сейчас составляет 10,57 млн руб. перед Альфа-банком (долг на 4,5 млн руб.), ООО «Норд» (4,45 млн руб., требования приобретены у Райффайзенбанка), банком «Союз» (1,6 млн руб.) и налоговиками (17,7 тыс. руб.).
Стадию реализации имущества планировалось завершить к сентябрю 2019 года, но в итоге суд 25 раз откладывал заседания и продлевал срок процедуры. В последнем случае, в июне 2025 года, первая инстанция отложила завершение дела без назначения даты следующего заседания. За все время в конкурсную массу включили только заложенную Альфа-банку квартиру — она была продана с торгов, что позволило погасить 60% долга перед банком (около 2,7 млн руб.). Другого имущества у должника, который ранее выступал совладельцем бизнесов и занимал руководящие должности в ряде компаний, не обнаружилось, как и доходов.
Дело о банкротстве существенно затянулось из-за исков кредитора — компании «Норд». Организация оспорила бездействие арбитражного управляющего (АУ), а также сделки по продаже автомобилей, жилого дома и земельного участка.
Кредитор полагает, что оформление активов на мать и тещу было сделано для сокрытия от кредиторов, а в реальности владельцем спорного имущества до его перепродажи являлся сам гражданин-должник.
Сделки с автомобилем Subaru Legacy Outback, домом и землей суды признали законными. Но тяжбы по поводу BMW X6 xDrive30D и Volkswagen Amarok до сих пор не закончены.
Банкрот счел, что продолжение банкротного дела нарушает его права, и обжаловал продление процедуры реализации имущества, ссылаясь на злоупотребление процессуальными правами со стороны «Норда». Арбитражные суды злоупотреблений не увидели, так как по закону о банкротстве нельзя завершить дело, пока внутри него продолжаются обособленные споры. Окружная кассация отметила, что в случае успешного оспаривания сделок конкурсная масса может быть пополнена.
Теперь должник обратился с жалобой в ВС, настаивая на необоснованном продлении банкротной процедуры. По его мнению, кредитор пытается просто затянуть процесс, так как споры по бездействию управляющего и по сделкам с BMW длятся почти пять лет. Сами иски, по утверждению должника, необоснованны, а возможность пополнения конкурсной массы отсутствует, поэтому затягивание банкротства не имеет смысла. ВС передал дело в экономколлегию, заседание назначено на 10 августа.
Старший юрист юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Полина Визгина поясняет, что затягивание банкротства может быть выгодно кредитору как инструмент давления на должника: пока процедура не завершена, тот остается в состоянии правовой неопределенности.
Цель может состоять в оказании психологического и финансового давления на должника, полагает и советник практики банкротства и корпоративных споров BLG Антон Бусыгин. Он видит признаки злоупотребления правом со стороны кредитора, учитывая длинные сроки рассмотрения как банкротного дела, так и тяжб по сделкам при отсутствии реальных активов.
Если иски длительное время не приводят к результату, доказательства и правовая позиция не формируются своевременно, а новые требования заявляются спустя значительный период (иск по Volkswagen подан спустя пять с половиной лет после начала банкротства), это может говорить о злоупотреблении процессуальными правами, допускает руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова.
297 дней
составила в 2025 году средняя продолжительность процедуры реализации имущества гражданина-банкрота, по данным ЕФРСБ.
В то же время доводы истца об оформлении имущества банкрота на мнимых собственников показывают, что «позиции должника и кредитора находятся на совершенно разных полюсах» и вряд ли должник содействует в пополнении конкурсной массы, указывает АУ Сергей Домнин. В связи с этим, по его мнению, «следует критически оценивать довод должника о том, что кредитор злоупотребляет правом и имеет какие-то иные цели помимо оспаривания сделок», а с учетом направления кассацией дела по BMW на новое рассмотрение можно говорить о достаточно высокой сложности спора.
Впрочем, отмечает госпожа Визгина, продление процедуры не должно происходить автоматически при любом указании на незавершенные споры, а их наличие не отменяет судебного контроля: «Суд должен оценить, какие именно мероприятия не завершены и почему, зависит ли это от поведения участников дела и какой реальный результат ожидается для конкурсной массы».