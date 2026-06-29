Семь лет — ответа нет

До Верховного суда добрался вопрос о необоснованном затягивании банкротного дела, чем обычно недовольны кредиторы, а здесь оказался недоволен должник. В рассматриваемом случае процедуру несостоятельности оказалось невозможно завершить, так как один из кредиторов годами оспаривал сделки по оформлению активов на родственников банкрота. За это время в конкурсную массу перешло уже все имущество должника, какое удалось обнаружить. Но затягивание банкротства, если оно имело место, может быть выгодно кредитору, указывают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) разберется, обоснованно ли продолжать процесс банкротства Павла Дорофеева. Дело о несостоятельности инициировал сам гражданин в декабре 2018 года, в марте 2019-го суд признал его банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Задолженность по реестру сейчас составляет 10,57 млн руб. перед Альфа-банком (долг на 4,5 млн руб.), ООО «Норд» (4,45 млн руб., требования приобретены у Райффайзенбанка), банком «Союз» (1,6 млн руб.) и налоговиками (17,7 тыс. руб.).

Стадию реализации имущества планировалось завершить к сентябрю 2019 года, но в итоге суд 25 раз откладывал заседания и продлевал срок процедуры. В последнем случае, в июне 2025 года, первая инстанция отложила завершение дела без назначения даты следующего заседания. За все время в конкурсную массу включили только заложенную Альфа-банку квартиру — она была продана с торгов, что позволило погасить 60% долга перед банком (около 2,7 млн руб.). Другого имущества у должника, который ранее выступал совладельцем бизнесов и занимал руководящие должности в ряде компаний, не обнаружилось, как и доходов.

Дело о банкротстве существенно затянулось из-за исков кредитора — компании «Норд». Организация оспорила бездействие арбитражного управляющего (АУ), а также сделки по продаже автомобилей, жилого дома и земельного участка.

Кредитор полагает, что оформление активов на мать и тещу было сделано для сокрытия от кредиторов, а в реальности владельцем спорного имущества до его перепродажи являлся сам гражданин-должник.

Сделки с автомобилем Subaru Legacy Outback, домом и землей суды признали законными. Но тяжбы по поводу BMW X6 xDrive30D и Volkswagen Amarok до сих пор не закончены.

Банкрот счел, что продолжение банкротного дела нарушает его права, и обжаловал продление процедуры реализации имущества, ссылаясь на злоупотребление процессуальными правами со стороны «Норда». Арбитражные суды злоупотреблений не увидели, так как по закону о банкротстве нельзя завершить дело, пока внутри него продолжаются обособленные споры. Окружная кассация отметила, что в случае успешного оспаривания сделок конкурсная масса может быть пополнена.

Теперь должник обратился с жалобой в ВС, настаивая на необоснованном продлении банкротной процедуры. По его мнению, кредитор пытается просто затянуть процесс, так как споры по бездействию управляющего и по сделкам с BMW длятся почти пять лет. Сами иски, по утверждению должника, необоснованны, а возможность пополнения конкурсной массы отсутствует, поэтому затягивание банкротства не имеет смысла. ВС передал дело в экономколлегию, заседание назначено на 10 августа.

Старший юрист юрфирмы «Гуричев, Малинин и партнеры» Полина Визгина поясняет, что затягивание банкротства может быть выгодно кредитору как инструмент давления на должника: пока процедура не завершена, тот остается в состоянии правовой неопределенности.

Цель может состоять в оказании психологического и финансового давления на должника, полагает и советник практики банкротства и корпоративных споров BLG Антон Бусыгин. Он видит признаки злоупотребления правом со стороны кредитора, учитывая длинные сроки рассмотрения как банкротного дела, так и тяжб по сделкам при отсутствии реальных активов.

Если иски длительное время не приводят к результату, доказательства и правовая позиция не формируются своевременно, а новые требования заявляются спустя значительный период (иск по Volkswagen подан спустя пять с половиной лет после начала банкротства), это может говорить о злоупотреблении процессуальными правами, допускает руководитель практики по банкротству и арбитражным спорам «АНП Зенит» Римма Фатыхова.

297 дней составила в 2025 году средняя продолжительность процедуры реализации имущества гражданина-банкрота, по данным ЕФРСБ.

В то же время доводы истца об оформлении имущества банкрота на мнимых собственников показывают, что «позиции должника и кредитора находятся на совершенно разных полюсах» и вряд ли должник содействует в пополнении конкурсной массы, указывает АУ Сергей Домнин. В связи с этим, по его мнению, «следует критически оценивать довод должника о том, что кредитор злоупотребляет правом и имеет какие-то иные цели помимо оспаривания сделок», а с учетом направления кассацией дела по BMW на новое рассмотрение можно говорить о достаточно высокой сложности спора.

Впрочем, отмечает госпожа Визгина, продление процедуры не должно происходить автоматически при любом указании на незавершенные споры, а их наличие не отменяет судебного контроля: «Суд должен оценить, какие именно мероприятия не завершены и почему, зависит ли это от поведения участников дела и какой реальный результат ожидается для конкурсной массы».

Ян Назаренко, Анна Занина