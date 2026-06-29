Появилась информация, что новый руководитель ФРС Кевин Уорш создал специальные рабочие группы для комплексного анализа деятельности американского Центробанка. Они изучают ключевые направления работы регулятора: проведение монетарной политики, коммуникацию с рынками и обществом, а также управление портфелями различных активов. Особое внимание уделяется ипотечным облигациям, которые занимают значительную долю на балансе ФРС. По итогам работы группы должны представить свои выводы к концу года. На их основе Кевин Уорш будет принимать решения о возможном реформировании Федеральной резервной системы. Это знаковое, можно сказать эпохальное событие, поскольку оно предполагает радикальные изменения в работе американского Центробанка. Такие преобразования неизбежно отразятся на всех ключевых активах в США — прежде всего на долларе и казначейских облигациях, а также, пусть и опосредованно, на рынке акций. Подробнее — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: По итогам последнего заседания ФРС неожиданно заняла жесткую позицию. Многие эксперты связывают это с позицией членов Комитета по операциям на открытом рынке, тогда как новый глава регулятора Кевин Уорш, напротив, считается сторонником снижения ставок. Уорш полагает, что развитие искусственного интеллекта будет повышать производительность труда и сдерживать инфляцию, что позволит смягчать денежно-кредитную политику. Однако большинство представителей ФРС пока не ожидают снижения ставки ниже 3% в ближайшие годы. На этом фоне рынок закладывает сохранение жесткой политики Федрезерва: индекс доллара поднялся выше 101 пункта. Тем не менее при Уорше ФРС, вероятно, станет более мягкой. Если планы по реформированию регулятора подтвердятся, это может поддержать рынок акций и госдолга США, но оказать давление на доллар.

Полная версия программы: