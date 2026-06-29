В Белгородской области при атаках БПЛА пострадали четыре человека

В результате атак БПЛА и ракетных обстрелов по Белгородской области 29 июня пострадали четыре человека. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Под удар БПЛА попал поселок Отрадовский Краснояружского округа — там дрон попал в машину, в которой сидели три человека. Женщина и двое мужчин получили осколочные ранения, их доставили в центральную районную больницу. Вскоре пострадавших переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

В результате ракетного обстрела пострадала женщина в селе Веселая Лопань. Она госпитализирована с акубаротравмой (нарушением слуха).