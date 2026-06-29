Акционеры «Газпром нефти» утвердили финальные дивиденды за 2025 год

Акционеры «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2025 год в размере 45,41 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом промежуточных выплат за первое полугодие (17,3 руб.) финальный дивиденд составит 28,11 руб. на акцию.

Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 6 июля. Общий объем выплат акционерам оценивается примерно в 215,3 млрд руб., что составляет около 88% от чистой прибыли компании по МСФО за 2025 год — 245,8 млрд руб. Годом ранее этот показатель был вдвое выше — 479,45 млрд руб.

Дивидендная политика «Газпром нефти» предусматривает промежуточные выплаты за шесть месяцев, а целевой уровень выплат составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Последние два года компания направляет акционерам существенно больше — в 2024 году на дивиденды ушло 78% прибыли, или 79,17 руб. на акцию.