Акционеры «Газпром нефти» утвердили финальные дивиденды за 2025 год
Акционеры «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2025 год в размере 45,41 руб. на одну обыкновенную акцию. С учетом промежуточных выплат за первое полугодие (17,3 руб.) финальный дивиденд составит 28,11 руб. на акцию.
Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, закроется 6 июля. Общий объем выплат акционерам оценивается примерно в 215,3 млрд руб., что составляет около 88% от чистой прибыли компании по МСФО за 2025 год — 245,8 млрд руб. Годом ранее этот показатель был вдвое выше — 479,45 млрд руб.
Дивидендная политика «Газпром нефти» предусматривает промежуточные выплаты за шесть месяцев, а целевой уровень выплат составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Последние два года компания направляет акционерам существенно больше — в 2024 году на дивиденды ушло 78% прибыли, или 79,17 руб. на акцию.
Дивидендная политика «Газпром нефти», дочерней компании «Газпрома», предусматривает направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО, с промежуточными выплатами за полугодие. Однако с 2023 года компания ежегодно направляет на дивиденды существенно больше, например, по итогам 2023 года — чуть более 75% прибыли, а в 2024 году — около 78% прибыли. Не смотря на то, что чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО в первом полугодии 2025 года снизилась на 54,2% до 150,5 млрд руб., совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за этот период в размере 17,3 руб. на акцию. При этом, в целом по нефтегазовому сектору в середине 2025 года наблюдалось сокращение промежуточных дивидендов почти вдвое из-за падения цен на нефть и укрепления рубля, что привело к уменьшению выплат таких компаний, как «Газпром нефть» (с 246,4 млрд до 82 млрд руб.) и «Татнефть».