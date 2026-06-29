В Краснодаре родные убитого аниматора хотят взыскать с подсудимых 10 млн рублей

Краснодарский краевой суд, рассматривающий дело об убийстве сотрудников ивент-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко, принял ходатайства отца и брата погибшего аниматора о взыскании с подсудимых 10 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда.

В мае текущего года коллегия присяжных признала подсудимых Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна виновными в убийстве Чубко и Мостыко и похищении их денег. Сейчас в суде идет обсуждение последствий вердикта.

Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко, возвращавшиеся с праздничного мероприятия в ночь на 28 апреля 2023 года, остановились на трассе из-за поломки автомобиля. В этот момент на них напали злоумышленники, которыми руководил недавно вернувшийся из заключения Демьян Кеворкьян.

Сергей и Александр Чубко, отец и брат погибшего Кирилла Чубко, требуют от подсудимых возместить каждому из них моральный вред на сумму 5 млн руб. «Бандиты разрушили наши семьи: мать Кирилла умерла от переживаний, отец стал инвалидом. Во время следствия и суда мы были вынуждены пройти через ложь и хамство Кеворкьяна, который не признал вину и не раскаялся»,— обратились к суду потерпевшие.

Помимо компенсации морального вреда родственники погибшего просят взыскать с подсудимых расходы на похороны Кирилла Чубко и стоимость похищенного автомобиля Hyundai, который был сожжен бандитами.

Надежда Плешкова, мать Татьяны Мостыко, представила суду уточненные требования: помимо компенсации морального вреда в сумме 5 млн руб. женщина намерена взыскать с подсудимых стоимость транспортировки тела погибшей для погребения на родину, в Красноярский край.

Анна Перова, Краснодар