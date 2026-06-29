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Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти 18-летней сироты из Верхотурья

Председателю СКР Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании обстоятельств смерти девушки в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, 18-летняя девушка, являвшаяся сиротой, умерла в реанимации одной из больниц Екатеринбурга, куда ее доставили в тяжелом состоянии из Верхотурья. Брат погибшей уверен, что девушку можно было спасти при своевременной диагностике и направлении в областной центр.

Следственные органы СКР по Свердловской области по данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования и проверить доводы, изложенные в публикациях СМИ.

Полина Бабинцева

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