Строительство частных домов подорожает за год на 5-10%

По итогам 2026 года затраты на строительство загородных домов будут на уровне инфляции — в пределах 4,5–5,5%, указано в прогнозах госкомпании «Дом.РФ», на которые ссылается «РБК Недвижимость». На конечную стоимость строительства, помимо изменения цен на рынке стройматериалов, окажет влияние и конъюнктура рынка труда, а точнее структурный дефицит кадров, считает директор по развитию жилищной сферы «Дом.РФ» Евгений Квасенков.

По прогнозам Ассоциации деревянного домостроения (АДД), к концу текущего года строительство частных домов в целом по России может подорожать до 10% год к году. Цены за первую половину 2026 года выросли на 7–10%, добавляют в АДД. «Некоторые думали, что при общем спаде в экономике строительные компании будут давать большие скидки и цены упадут. Однако этого не произошло»,— рассказала сопредседатель правления ассоциации Вера Вавилова.

В июне 2026 года, по сведениям АДД, средняя стоимость строительства теплого контура составит:

для дома из клееного бруса — от 80 тыс. руб. за 1 кв. м;

для дома из блоков — от 70 тыс. руб. за 1 кв. м;

для каркасного дома — от 60 тыс. руб. за 1 кв. м.

По данным портала строим.дом.рф, средний бюджет строительства частного дома площадью 107 кв. м (сейчас в основном возводятся такие объекты) к концу июня 2026 года составляет 7,56 млн руб.

Василий Берзин