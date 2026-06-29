В белгородском приграничье продают АЗС за 250 млн рублей

В поселке Томаровка Яковлевского района Белгородской области выставили на продажу автозаправочную станцию стоимостью 250 млн руб. Объявление размещено на ресейл-площадке.

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Согласно объявлению, АЗС расположена на федеральной трассе Белгород-Сумы и включает саму станцию, магазин, автомойку, СТО, а также резервуары объемом 600 куб. м, предназначенные для хранения топлива и оптовой торговли. Как утверждает продавец, срок окупаемости объекта составляет около 12 лет.

Сама станция имеет площадь 70 кв. м и торговый зал, кабинет, санузел и подсобные помещения. На территории установлены три топливораздаточные колонки, а также резервуарный парк из четырех емкостей по 25 куб. м каждая.

Кроме того, покупателю предлагаются два действующих бокса площадью по 50 кв. м, где работают автомойка и СТО, отдельно стоящий магазин площадью 132 кв. м, отапливаемый склад площадью 90 кв. м и примыкающий земельный участок площадью шесть соток с разрешенным видом использования «придорожная инфраструктура».

Продавец также готов рассмотреть обмен объекта на строительную или специальную технику. «Ъ-Черноземье» связался с ним для уточнения причин продажи, однако оперативно ответ получить не удалось.

Объявление опубликовано 18 июня. По состоянию на сегодня оно набрало более 3 тыс. просмотров, включая почти 300 за последние сутки.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал о продаже в Белгороде гостиничного- и спа-комплекса «Белогорье» на берегу реки Северский Донец. Он принадлежит Яне Хтей — дочери экс-президента волейбольного клуба «Белогорье» Геннадия Шипулина и супруге олимпийского чемпиона и бывшего сенатора от Белгородской области Тараса Хтея.

Анна Швечикова