В «Аэрофлоте» не ожидают негативных последствий от снижения доли государства
Продажа государственного пакета акций ПАО «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) пройдет без дополнительной эмиссии. Она предполагает прямую продажу, сообщил первый замгендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин на годовом собрании акционеров.
«Первое, что надо отметить, продает государство, а не "Аэрофлот". Не будет дополнительной эмиссии акций, будет их прямая продажа»,— заявил господин Чиханчин. По его словам, сейчас формируется структура сделки.
В «Аэрофлоте» предполагают, что сделка будет рыночной, для нее будут привлекать инвестиционные фонды, физических лиц и, возможно, банковские структуры, добавил Андрей Чиханчин. «На наш взгляд, это будет правильный баланс. Какие будут дисконты, какие будут цены обсуждать преждевременно, все определится ближе к моменту сделки»,— сказал он.
Росимущество в конце мая выставило на продажу 23,76% акций «Аэрофлота», отбор заявок на участие продлился до 8 июня. Государство контролирует 73,9% акций перевозчика, за счет чего сохранит за собой контрольный пакет акций.
На ПМЭФ гендиректор авиакомпании Сергей Александровский говорил, что продажа акций планируется через рынок. Он не исключал, что приобрести акции может крупный «якорный институциональный инвестор». «Каких-то негативных моментов, связанных с уменьшением доли государства, точно не вижу»,— заявил он.
Продажа государственного пакета акций ПАО «Аэрофлот» в размере 23,76% является частью федерального проекта «Развитие финансового рынка», целью которого является расширение практики привлечения капитала через первичные и вторичные размещения акций компаний с государственным участием. Минфин РФ ожидает, что размещение дополнительного пакета акций (SPO) «Аэрофлота» состоится осенью 2026 года. Тем не менее, уже в декабре 2023 года президент Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее Росбанку выкупить доли французской финансовой группы Societe Generale (которая продала свои активы, включая Росбанк) в ряде российских активов, включая «Аэрофлот».
Процесс продажи пакетов акций компаний с госучастием сейчас активно обсуждается. Министр финансов Антон Силуанов назвал часть акций «Аэрофлота» интересным активом для продажи, отметив «хорошие показатели» компании. В целом, Правительство РФ заинтересовано в развитии финансового рынка и проведении IPO и SPO компаний, как, например, в случае с «Дом.РФ», где также планируется приватизировать долю акций через IPO для широкого круга физических лиц, при этом государство сохранит контрольный пакет.