Грузия и Казахстан подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали в Астане соглашение о стратегическом партнерстве. Господин Токаев подчеркнул, что странам необходимо использовать весь потенциал для развития отношений между странами.

«Грузия рассматривается Казахстаном как стратегически важный и традиционный партнер. Мы поддерживаем тесные связи во многих сферах, будь то экономика или гуманитарная область. Убежден, что такое взаимодействие должно быть продолжено»,— сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что Грузия придает особое значение отношениям с казахстанскими партнерами. «Это партнерство основано на общих ценностях, именно поэтому у наших отношений огромный потенциал. Я хотел бы поблагодарить Вас за личную поддержку дружбы и взаимодействия между двумя нашими государствами»,— заявил грузинский премьер.

Ираклий Кобахидзе прибыл в Астану 29 июня. Касым-Жомарт Токаев наградил его орденом Дружбы I степени – госнаграда за значительный вклад в укрепление мира, дружбы и межэтнического согласия, а также за заслуги в развитии экономического, научного и культурного сотрудничества между народами.

Лусине Баласян