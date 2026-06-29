«Аэрофлот» не ждет роста цен на билеты из-за авиакеросина

Глава «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) Сергей Александровский заявил, что авиакомпания не ожидает резкого роста цен на авиабилеты из-за подорожания авиакеросина. По его словам, затраты на топливо с начала 2026 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на международных рейсах более чем в два раза. Тем не менее, «Аэрофлот» продолжает удерживать тарифы в рамках инфляционных коридоров и не фиксирует экстренных всплесков стоимости топлива.

Сергей Александровский отметил, что текущая экономическая ситуация позволяет компании соблюдать заданные рамки по цене билетов, поэтому роста стоимости перелётов не ожидается. Аналогичные заявления были сделаны им ранее в апреле, когда он говорил, что цены на международных направлениях пока не повышались из-за топливных расходов, и резкого увеличения цен на внутренние рейсы также не планируется.

Правительство России с 1 июня по 30 ноября ввело запрет на вывоз авиакеросина, приобретенного в том числе на биржевых торгах. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что дефицита топлива в стране не наблюдается. Российские аэропорты обеспечены необходимым объемом авиакеросина для поддержания запланированной программы перевозок, которая выполняется в штатном режиме.