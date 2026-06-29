КПРФ предложила не наказывать за старые публикации с запрещенной символикой

Депутаты Госдумы от КПРФ разработали поправки к КоАП, которые освобождают граждан от ответственности за демонстрацию запрещенной символики, если публикация была размещена до признания соответствующей организации экстремистской или до введения запрета на демонстрацию ее атрибутики. Об этом сообщил Telegram-канал КПРФ.

Как напомнил один из авторов законопроекта — Георгий Камнев, сейчас подобные публикации рассматриваются как длящееся административное правонарушение. Это позволяет привлекать людей к ответственности спустя годы после размещения материалов. «Представьте себе ситуацию: человек сколько-то лет назад сходил на митинг и запостил в соцсети фото оттуда. Прошли годы, он уже об этом забыл, а там, на плакате, была символика организации, теперь признанной экстремистской»,— привел пример господин Камнев.

Ранее с похожей по смыслу инициативой выступили депутаты от партии «Новые люди». В марте текущего года они внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательное уведомление граждан о необходимости удалить противоправный контент до возбуждения уголовного дела. Авторы предложили предоставлять пользователям 24 часа на удаление публикации. Они мотивировали это тем, что человек мог забыть о старом посте или изменить свою позицию. По мнению депутатов, такая мера позволила бы снизить число уголовных дел за публикации в интернете и сократить нагрузку на правоохранительные органы и суды.

Анна Коломенская