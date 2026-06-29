«Минску не нужна конфронтация»

Обсудили стратегические вопросы. В Кремле сообщили некоторые подробности встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко 27–28 июня. Обсуждалась также Украина. Между тем белорусский лидер отправился в азиатское турне. Первая остановка — Пекин. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что союзная республика в той или иной степени втягивается в украинский конфликт.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Вокруг Белоруссии в последнее время происходит цепь событий, которые у сторонних наблюдателей вызывают вопросы. Как известно, Владимир Зеленский сделал несколько острых выпадов против Александра Лукашенко под условным названием «Страсти по ретрансляторам». Речь идет о вышках, которые, по мнению Киева, направляют российские дроны. Президент Украины требовал в недельный срок их отключить, в противном случае обещал сделать это самостоятельно.

Официальный Минск ответил, что на провокации не поддастся. В итоге Зеленский заявил, что его требование выполнено. Правда, вновь пригрозил Минску за поддержку российской армии. Все это происходит на фоне слухов о том, что основной союзник просит Белоруссию активнее помогать фронту. Далее Лукашенко отправился на Валдай, где встретился с Путиным. Переговоры продолжались два дня, но информации об их содержании было немного.

Известно, что обсуждали Украину и что Лукашенко никаких посланий от Зеленского Путину не передавал. При этом, по словам самого белорусского лидера, его посещали украинские представители, и после этого визита напряженность между странами удалось снизить. Александр Григорьевич призвал «договариваться по-человечески» и подтвердил, что ему не нужна конфронтация, однако никто не сможет разрушить дружбу Белоруссии и России.

После Валдая Лукашенко отбыл в Азию. Первая остановка — Пекин. Си Цзиньпин назвал отношения стран «железной дружбой», которая переживает исторический пик, несмотря на международную турбулентность. Китай продолжит твердо поддерживать Беларусь в защите ее национального суверенитета. Лукашенко проинформировал председателя КНР о валдайских переговорах с Путиным — информации о которых публично крайне мало.

Нет смысла выдвигать версии о дальнейшем развитии событий. Однако похоже, что белорусский лидер приехал в Китай за политической и экономической поддержкой, чтобы избежать давления с разных сторон, в том числе и крепких объятий старшего брата. При всем этом нельзя не отметить: сейчас наступает очередная развилка — ставки в противостоянии вокруг Украины серьезно повышаются. Нужно либо принимать вызов, либо пытаться заключить мир.

Дональд Трамп фактически отстранился от этого процесса, и это нужно признать. Как пишут газеты, глава Белого дома даже больше склоняется к Украине, нежели к России. Образовался вакуум, который заполняет военная составляющая. Теоретически Китай может помочь в урегулировании. Так или иначе, ситуация в развитии, поэтому прогнозы делать очень сложно.

Дмитрий Дризе