Объем инвестиций в проект Level Group на Гребном канале оценен в 16 млрд рублей

ООО СЗ «Левел Волга» (входит в Level Group) получило разрешение на строительство в Нижнем Новгороде первого многоквартирного дома в рамках комплексного развития территории (КРТ) в границах набережной Гребного канала и слободы Подновье. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит около 16 млрд руб., сообщили в региональном министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Level Group Фото: Level Group

Первая очередь включает многоквартирный дом из четырех корпусов высотой от 8 до 12 этажей, рассчитанный на 370 квартир общей площадью 21,4 тыс. кв. м. Архитектурную концепцию разработало шведское бюро Semrn&Mnsson.

Всего в рамках проекта запланировано строительство порядка 47 тыс. кв. м жилья. Также по условиям КРТ застройщик до конца 2030 года должен возвести школу на 550 учеников и детский сад на 200 воспитанников. Кроме того, планируется благоустроить набережную, которая станет продолжением существующей и свяжет Гребной канал с центром города.

Глава областного минграда Дарья Шунаева назвала проект «одним из пяти флагманских проектов, формирующих современный и узнаваемый речной фасад Нижнего Новгорода».

Людмила Аристова