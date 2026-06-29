Российский «Полиоксидоний» будут поставлять в Ботсвану

Российская биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» получила регистрационное удостоверение на свой оригинальный препарат «Полиоксидоний» в Ботсване, начав таким образом экспансию на рынок Южной Африки. В дальнейшем «Петровакс» планирует экспансию в ЮАР, сообщили “Ъ” в компании.

«Полиоксидоний» — это иммуномодулирующий препарат. Как заявляет производитель, средство стимулирует защитные функции организма, повышая устойчивость к вирусным, бактериальным и грибковым инфекциям. Был выведен на рынок еще в середине 1990-х годов.

Препарат предназначен для лечения и профилактики заболеваний, актуальных для стран в южной части Африки, отмечают в «Петроваксе». Регистрацию в Ботсване лекарственное средство смогло получить благодаря действующей регистрации в Словакии, подтверждающей соответствие европейским GMP-стандартам.

Продажи препаратов «Петровакса» на экспорт по итогам 2025 года превысили 2 млрд руб. Компания поставляет 12 брендов, включая противовоспалительное средство «Лонгидаза», вакцины семейства «Гриппол», в 12 стран ЕС и ЕАЭС.

Согласно DSM Group, объем реализации «Полиоксидония» в аптеках и через госзакупки на российском рынке за январь—май 2026 года достиг 834,8 млн руб. (780,3 тыс. упаковок). Общий прирост год к году составил 5,4% в деньгах и 1,4% в упаковках. Основной объем продаж пришелся на аптечный сегмент (832 млн руб.), показавший рост на 5,3% в деньгах. В госзакупках прирост был более значительным — на 44,8% в рублях (до 2,8 млн руб.) и на 6,9% в упаковках.

Виктория Колганова