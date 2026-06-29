Чиновник забыл про кафедру

В Краснодаре бывший глава краевого министерства здравоохранения Евгений Филиппов приговорен к четырем годам колонии общего режима и штрафу за мошенничество. Чиновник 11 лет возглавлял кафедру иммунологии Кубанского медуниверситета и получил в качестве зарплаты 7,6 млн руб. При этом Евгений Филиппов появлялся в вузе от случая к случаю, перепоручив свои обязанности подчиненным. Экс-министр признал вину и погасил нанесенный ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Филиппов

Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов

Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края

Последнее слово у бывшего министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова на судебном процессе заняло чуть более минуты. Экс-глава минздрава попросил суд учесть все то, что он сделал за годы своей работы в качестве акушера-гинеколога — это более 15 тыс. принятых родов и огромное число спасенных жизней. Подсудимый напомнил, что он полностью признал вину, раскаялся и погасил нанесенный Кубанскому государственному медицинскому университету (КубГМУ) ущерб на 7,6 млн руб. Защитник экс-министра Константин Шульгин в прениях обратил внимание суда на состояние здоровья министра, которое после ареста в марте этого года стало стремительно ухудшаться. Участники процесса заметили, что Евгений Филиппов сильно похудел, его трудно было узнать.

Подсудимый Филиппов и его защита просили назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Обвинитель Елена Нелина запросила наказание в виде лишения свободы на четыре года в колонии общего режима с штрафом 500 тыс. руб. Приговор Евгению Филиппову, вынесенный судьей Евгением Соболевым, оказался именно таким.

Адвокат Константин Шульгин сразу после вынесения приговора сообщил “Ъ”, что вопрос о подаче апелляционной жалобы он будет обсуждать с подзащитным, пока защита не готова высказаться на эту тему.

Евгений Филиппов был назначен на должность министра здравоохранения Краснодарского края в 2013 году и сразу после этого получил должность профессора кафедры акушерства и гинекологии КубГМУ. Спустя два года министр подал документы на конкурс на вакантную должность заведующего кафедрой иммунологии и аллергологии. По мнению обвинения, руководящая работа в вузе была необходима Евгению Филиппову для повышения его статуса. Господин Филиппов договорился с руководством вуза о том, что он будет работать на одну четвертую ставки заведующего, остальная часть штатной единицы оставалась вакантной.

По словам Евгения Филиппова, он был занят в министерстве здравоохранения пять дней в неделю, а по субботам приезжал на кафедру и работал. Однако преподаватели кафедры, допрошенные в суде в качестве свидетелей, не смогли вспомнить регулярных субботних визитов министра в вуз.

Административные и учебные обязанности заведующего были распределены между преподавателями, господин Филиппов не вел лекции, семинары или практические занятия, заседания кафедры проходили без его участия. При этом преподаватели и руководство вуза утверждали, что Евгений Филиппов участвовал в конференциях и ученых советах, также он писал научные работы.

Сам бывший министр в прениях заявил, что считал свое участие в научной работе достаточным для исполнения обязанностей на четверть ставки. Представители КубГМУ в ходе судебного процесса признали, что учет рабочего времени в вузе велся формально, фактическое присутствие сотрудника на рабочем месте никто не проверял.

Анна Перова, Краснодар