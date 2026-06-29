Цены на независимых нижегородских АЗС на 15-40% выше, чем у крупных сетей

В Нижегородской области стоимость топлива на независимых АЗС либо отсутствует, либо она на 15-40% выше, чем на заправках крупных федеральных сетей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам поездки представителей регионального министерства ЖКХ по нижегородским АЗС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По словам губернатора, представители министерства посетили 28 сетевых и 5 независимых АЗС. На сетевых заправках были очереди от двух до восьми машин.

«Пять сетевых АЗС не работали — четыре были на технологическом перерыве, еще на одной разгружался бензовоз. На части заправок действительно наблюдаем очереди: сказываются и возросший спрос, и выходные дни, и высокий трафик в тех местах, где эти АЗС расположены. Завышенные цены встречаются на частных заправках, в небольших сетях и тех, что работают по франшизе. У федеральных сетей стоимость стабильна»,— рассказал губернатор. По его данным, в настоящее время регион обеспечен топливом.

Как писал «Ъ-Приволжье», с середины июня в Нижегородской области спрос на топливо на АЗС вырос в 1,5 раза. Региональные власти считают, что этому способствовали визиты на нижегородские заправки за топливом автомобилистов из соседних регионов.

В областном правительстве уверяют, что запасы топлива на нефтебазах Нижегородской области находятся в достаточном объеме.