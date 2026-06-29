BM Group строит в воронежском Борисоглебске два дома за 900 млн

ООО «СЗ "БМ-Групп Черноземье"» (входит в ГК BM-Group, совладельцы — семья Бушминых, Алан Бугулов и Сергей Мозолин) намерено построить в Борисоглебске Воронежской области два многоквартирных жилых дома общей стоимостью 910 млн руб. Это следует из проектных деклараций девелопера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из проектной декларации Фото: из проектной декларации

Оба объекта будут возведены на земельном участке площадью 10,2 тыс. кв. м, который компания арендует у администрации Борисоглебска. Завершат строительство домов — в первом квартале 2028 года.

Крупнейший из проектов предусматривает строительство девятиэтажного кирпичного дома на 124 квартиры общей жилой площадью 6,35 тыс. кв. м. В доме разместят 34 однокомнатные, 57 двухкомнатных, 25 трехкомнатных и восемь квартир с четырьмя и более комнатами. Стоимость строительства оценивается в 602,8 млн руб. Проектом также предусмотрены 86 гостевых машино-мест, детская и спортивная площадки.

Второй жилой дом также будет девятиэтажным и кирпичным. В нем разместят 70 квартир общей жилой площадью 3,24 тыс. кв. м, в том числе 26 однокомнатных, 35 двухкомнатных и девять трехкомнатных. Стоимость реализации проекта составит 307,1 млн руб. Для жильцов предусмотрены 44 гостевых машино-места, а также детская и спортивная площадки.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "БМ-Групп Черноземье"» зарегистрировано в Борисоглебске в декабре 2025 года. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и учредитель — Сергей Мозолин. Компания входит в холдинг BM Group, совладельцами которого являются семья Бушминых, Алан Бугулов и Сергей Мозолин. Девелопер позиционирует себя как федеральный застройщик малых городов России. По собственным данным, за последние десять лет компания ввела в эксплуатацию более 106,8 тыс. кв. м жилья. В Воронежской области BM Group реализует проекты преимущественно в районных центрах — Богучаре, Лисках, Павловске и Борисоглебске, не работая на рынке областного центра.

Летом прошлого года BM Group стала победителем торгов на право комплексного развития территории в Бутурлиновке Воронежской области. В рамках проекта компания обязалась инвестировать в строительство нового микрорайона 2,1 млрд руб. Однако итоги конкурса были оспорены в региональном управлении ФАС группой компаний «Развитие», структура которой первоначально была допущена к участию в торгах, а затем отстранена. В итоге спора компаниям удалось договориться.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Компромиссное развитие территорий».

Анна Швечикова