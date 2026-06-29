С нижегородского ГУММиД взыскали 250 тысяч рублей за падение кровли на ребенка

Суд по иску прокурора взыскал с МКУ «ГУММиД» 250 тыс. руб. компенсации морального вреда в пользу подростка, пострадавшего из-за обрушения кровли здания в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в районном суде.

Происшествие случилось в марте 2026 года: под тяжестью снега обрушилась кровля здания на улице Станционной, в котором находились два подростка. Один из них погиб на месте, еще подросток получил травмы спины и ног.

Это здание шло под снос, и доступ посторонних к нему должны были ограничить. Однако в день случившегося ворота на территорию были открыты, и подростки беспрепятственно проникли внутрь. Ответственным за территорию, на которой находится здание, является ГУММиД. Поэтому его руководителя Анатолия Агеева после случившегося обвинили в преступной халатности. Уголовное дело еще расследуют.

За увечья, испытанный страх и гибель друга на глазах прокуратура просила взыскать с муниципального учреждения в пользу несовершеннолетнего четверть миллиона рублей, суд удовлетворил требования в полном объеме. Решение в силу пока не вступило.

Галина Шамберина