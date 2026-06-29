Стресс перегрузил рынок

Финансовая система стоит на пороге кризиса. По крайней мере, это следует из индекса стресса рейтингового агентства АКРА. Показатель вплотную приблизился к значению 2,5 процентных пункта. Последний раз такая ситуация наблюдалась в октябре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

С начала июня 2026 года индекс стресса вырос на процентный пункт, говорит директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, стремительная динамика вызвана сразу несколькими факторами:

«Индекс финансового стресса состоит из высокочастотных показателей. Он рассчитывается по ставкам на денежном рынке, на рынке облигаций, волатильности цен на акции, разбросу доходностей по разным бумагам, волатильности цен на нефть и другие биржевые товары, волатильности обменного курса, инфляции и более изощренным индикаторам. Их объединяет то, что они рассчитываются почти ежедневно, поэтому позволяют оперативно оценивать ситуацию в финансовой системе.

Активный рост мы наблюдаем с середины июня 2026 года. На него повлияли активное снижение цен на нефть, рост волатильности на фондовом рынке и разброс доходности по акциям финансовых институтов. Так как эти факторы подействовали одновременно, это привело к восприятию уровня финансового стресса. При этом надо понимать, что условная граница — 2,5 пункта. Исторически, если индекс пересекал эту границу, во время таких эпизодов мы наблюдаем быстрые колебания спредов и цен на акции. То есть уровень индекса предсказывает повышенную волатильность. Но пока он не пересек границу в 2,5 п.п., говорить об этом преждевременно».

Индекс Мосбиржи падает два с половиной месяца подряд. Сегодня он опускался ниже 2250 пунктов, что недалеко от минимальных значений 2023 года. За неделю нефть Brent подешевела на 10%, курс доллара вырос с 72 до 77 руб. Кроме того, недельная инфляция ускорилась почти вдвое из-за скачка цен на топливо. В нынешних условиях улучшения ситуации ждать не приходится — ресурсы ЦБ и Минфина практически исчерпаны, рассуждает директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев:

«Нагнетание напряженности сразу по нескольким направлениям может приводить к качественным изменениям, но может и не приводить. Зависит от того, как эти факторы вплетаются в общерыночную обстановку. Так что каждый раз нужно анализировать отдельно. Индекс относителен, он не является истиной в последней инстанции. Я бы обращал внимание на первичные составляющие, которые действительно ухудшились. Напряжение чувствуется — это сказывается на индикаторах фондового рынка, на падении котировок госбумаг, и рубль тоже стал ослабевать.

Все это характеризует напряженность настроений и ухудшение ожиданий на близлежащем горизонте. Так что ситуация одна из самых напряженных после начала 2022 года. Не думаю, что ЦБ и Минфин могут предпринять какие-то конкретные меры. Все, что могли, уже сделали и продолжают делать. Но ресурс и ЦБ, и Минфина ограничен — не только материальный, но и связанный с убеждением: если рынки всерьез считают, что ситуация меняется к худшему, усилий финансовых ведомств недостаточно, чтобы их переубедить».

Тем временем замглавы ЦБ Алексей Заботкин сообщил, что регулятор пересмотрит среднесрочный прогноз по инфляции на 2026 год. Причина — ситуация на топливном рынке.

Никита Путятин