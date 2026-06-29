Челябинское отделение партии «Яблоко» определилось с кандидатами в Госдуму РФ

Заместитель председателя челябинского отделения партии «Яблоко» Андрей Талевлин возглавил региональный список кандидатов на выборы в Госдуму РФ. Туда также вошли еще пять человек. Об этом „Ъ-Южный Урал“ сообщил председатель регионального отделения партии Ярослав Щербаков.

По его словам, в списке также оказалась председатель контрольно-ревизионной комиссии челябинского отделения «Яблока» Наталья Таврина, председатель миасского отделения партии Валентина Комкова, член регионального совета челябинского отделения партии Артем Калетин, а также правозащитники Оксана Боярская и Сергей Фарыма.

Определены кандидаты и по одномандатным округам. Ярослав Щербаков представляет Челябинский округ, Андрей Талевлин — Металлургический, Оксана Боярская — Коркинский, Валентина Комкова — Златоустовский, Сергей Фарыма — Магнитогорский одномандатный округ.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, сам Ярослав Щербаков утвержден в качестве лидера общефедеральной части партийного списка на предстоящих выборах в Государственную думу РФ.