Лидер челябинского «Яблока» возглавил список партии на выборах в Госдуму

Председатель челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков утвержден в качестве лидера общефедеральной части партийного списка на предстоящих выборах в Государственную думу. Решение было принято на предвыборном съезде партии, прошедшем 27 июня в Москве. Впервые в истории организации головную часть списка сформировали исключительно из представителей региональных отделений, не обладающих широкой федеральной узнаваемостью.

Помимо господина Щербакова, в общефедеральную часть вошли еще шесть кандидатов из регионов, включая депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрия Анисимова и руководителя московского отделения Кирилла Гончарова. Формирование «списка регионов» в партии объяснили «референдумным» характером кампании, где акцент планируется делать не на именах кандидатов, а на ключевых программных тезисах.

Евгений Рыженьков