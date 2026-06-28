Саратовская прокуратура проверит школьные дворы в Вольске после обращения спикера ГД
Спикер ГД РФ Вячеслав Володин направил обращение в прокуратуру Саратовской области по поводу возможных нарушений при реализации проекта по ремонту дворов школ и детских садов в Вольске. В прошлом году на эти цели из привлеченных источников было выделено 111 млн руб. Об этом сообщается в канале «Володин. Саратов» в «Максе».
Вячеслав Володин попросил прокуратуру проверить ремонт дворов в Вольске
Фото: Telegram-канал «Володин Саратов»
Во время поездки в Вольск и Вольский район помощники депутата зафиксировали некачественное асфальтирование территорий образовательных учреждений. В обращении отмечается, что прокуратуре предстоит дать оценку действиям как подрядчика, так и заказчика работ, а также выяснить, каким образом были приняты и оплачены объекты при наличии явных дефектов.
Особое внимание в сообщении обращено на отсутствие должного контроля со стороны администрации Вольского района.