Липецкий суд признал банкротом подрядчика воронежской особой экономзоны

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение о признании банкротом ООО «РСК Регион» Михаила Стукалина по иску местного ООО «СМУ-48» Алексея Барбашина. Информация появилась в судебной картотеке. «РСК Регион» возводило инфраструктуру особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Центр» в Новоусманском районе Воронежской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации Rusprofile, ООО «РСК Регион» было зарегистрировано в Липецке в марте 2015 года. Фирма занимается специализированными строительными работами. С момента основания и по настоящее время компанией руководит Михаил Стукалин, который также является ее единственным учредителем. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. В 2025 году выручка компании составила 6,5 млн руб., что на 93,8% меньше, чем в 2024-м (105 млн руб.). При этом чистый убыток сократился с 36,3 до 30,5 млн руб.

ООО «СМУ-48» заявило требования на 6,3 млн руб. В то же время в материалах дела говорится, что кредиторская задолженность ответчика составляла более 78 млн руб. В сумму среди прочего включены долгосрочные заемные средства (6,4 млн руб.).

Конкурсным управляющим ООО «РСК Регион» назначен Юрий Сердюков. Процедура банкротства введена сроком на шесть месяцев.

В конце января «Ъ-Черноземье» сообщал, что директора ООО «РСК Регион» Михаила Стукалина и его знакомого Алексея Абражевича обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве инфраструктуры в особой экономической зоне ОЭЗ ППТ «Центр». Ущерб бюджету Воронежской области от их действий, по версии следствия, превысил 80 млн руб.

Денис Данилов