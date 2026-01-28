В Воронеже возбудили дело о мошенничестве при строительстве в ОЭЗ «Центр»

Директор ООО «РСК Регион» и его знакомый обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при строительстве инфраструктуры в особой экономической зоне (ОЭЗ) ППТ «Центр». Ущерб бюджету Воронежской области от их действий превысил 80 млн руб. Об этом сообщила прокуратура Центрального района города. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о Михаиле Стукалине и Алексее Абражевиче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2020 году АО «Воронежская индустриальная компания» («Винко») заключило контракт с ООО «РСК Регион» на подрядные работы по разработке рабочей документации и строительству дороги в ОЭЗ ППТ «Центр» в Новоусманском районе. К работе директор ООО привлек своего знакомого, который через подконтрольную субподрядную организацию поставлял материалы, не соответствующие нормативным требованиям. После завершения строительства были подготовлены акты с заведомо ложными данными об объеме работ и качестве материалов, что позволило получить оплату. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Воронежа. Прокуратура также подала иск о взыскании с фигурантов суммы причиненного ущерба.

По данным Rusprofile, ООО «РСК Регион» зарегистрировано в 2015 году в Липецке. Основной вид деятельности — работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — гендиректор Михаил Стукалин. Выручка в 2024 году составила 105 млн руб., убыток — 36,3 млн руб. Компания являлась исполнителем по четырем контрактам, заказчиком в которых фигурирует «Винко» — два из них касаются строительства объектов водоснабжения и канализации (стоимость контрактов составила 122 млн руб. и 143 млн руб.), третий — строительства сетей связи в ОЭЗ (8,6 млн руб.). Исполнение по этим контрактам прекращено. Еще один договор на строительство энергообъекта и дорог на территории ОЭЗ (53 млн руб.) остается действующим.

Неделей ранее стало известно, что по итогам 2025 года число резидентов ОЭЗ «Центр» под Воронежем достигло 17. В свои проекты они инвестируют 68 млрд руб.

Ульяна Ларионова