Сергей Куфлин проиграл суд с нижегородской мэрией по сносу дома

Арбитражный суд удовлетворил иск администрации Нижнего Новгорода к застройщику Сергею Куфлину. Его обязали в течение полутора лет в случае вступления решения в законную силу снести трехэтажный дом на Шатковской улице либо привести его в соответствие с требованиями, предъявляемыми к объектам индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Ответчику было отказано в признании права собственности на самовольную постройку, с него решили взыскать 261,5 тыс. руб. расходов на судебную экспертизу и 50 тыс. руб. госпошлины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В суде юристы мэрии доказывали, что господин Куфлин неправомерно построил на своем земельном участке для ИЖС фактически многоквартирный дом, жилые помещения в котором выставлялись на продажу как отдельные квартиры.

Привлеченные судом эксперты сделали вывод, что возведенное здание не соответствует противопожарным нормам в части недостаточных расстояний до соседних строений. Однако спорный объект может быть достроен с соблюдением градостроительных и строительных требований, предъявляемых к ИЖС, решили эксперты.

Иван Сергеев