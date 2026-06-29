В Курской области школу за 973 млн построит КПД имени Дериглазова

Контракт на строительство Новопоселеновской средней общеобразовательной школы Курского района Курской области в рамках аукциона заключили с АО «Курский завод крупнопанельного домостроения им. А.Ф. Дериглазова» (КПД имени Дериглазова). Стоимость соглашения равнялась начальной цене и составила 973,3 млн руб. Заказчиком выступало районное управление капитального строительства. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Завод стал единственным участником аукциона. Компании предстоит до 1 декабря 2027 года построить здание в деревне 1-е Цветово на улице Школьной, провести инженерные коммуникации, благоустроить и озеленить территорию. Гарантийный срок — пять лет. Согласно документации, общая площадь школы составляет 15,5 тыс. кв. м. Она рассчитана на 500 человек.

По данным Rusprofile, АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова» зарегистрировано в декабре 1992 года в Курске. Основной вид деятельности — жилищное строительство. Уставный капитал составляет 4,2 млн руб. Генеральным директором является Игорь Дериглазов. Учредители скрыты. В 2025 году выручка завода составила 10 млрд, чистая прибыль — 3,4 млрд руб.

Согласно порталу госзакупок, торги на строительство Новопоселеновской школы в Курском районе объявлялись шесть раз с мая 2025 года. Первый контракт с начальной ценой 887,1 млн руб. был приостановлен из-за жалоб московского ООО «Люкстройинвест» Тамары Васильевой и Алексея Лукманова и крымского ООО «Южная строительная компания» Сергея Бочана, Дмитрия Борисова и Дениса Козлова. Заявители считали отклонение своих заявок неправомерным, однако ФАС признала обе жалобы необоснованными. При этом в ходе проверки антимонопольная служба выявила нарушения в действиях заказчика и комиссии: некорректный проект контракта, ошибки в оформлении протоколов и неправомерное признание заявки одного из участников, наименование которого не разглашается, соответствующей требованиям. Заказчику и комиссии выдано предписание об устранении нарушений. В итоге торги признаны несостоявшимися — на них подали лишь одну заявку, отвечающую всем условиям. Второй контракт при той же начальной цене выиграло московское АО «УКС инженерных коммуникаций, сооружений и дорог» (учредитель не раскрывается), предложив цену в 882,6 млн руб., однако он был расторгнут в январе 2026 года в одностороннем порядке — подрядчик не выполнил свои обязательства. Фактическая оплата составила 7,1 млн руб. Еще три конкурса с начальной ценой 973,3 млн руб. были отменены или не состоялись.

Кабира Гасанова