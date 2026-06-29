Минпромторг потребовал через суд заморозить права кипрских владельцев «ФосАгро»

Минпромторг направил в Арбитражный суд Московской области иски о приостановлении корпоративных прав кипрской Owl Nebula Enterprises в МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» до конца 2026 года, следует из картотеки суда.

Через две МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» и «Адорабелла» семья Андрея Гурьева-старшего контролирует 43% акций «ФосАгро» (MOEX: PHOR), пишет «Интерфакс». Компании принадлежат кипрским Owl Nebula и Dubhe Holdings. К последней ведомство также подало иск, но его содержание не раскрывается.

В марте «Хлодвиг Энтерпрайзес» и «Адорабелла» были включены в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Статус позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из структуры собственников иностранные холдинги. Он также позволяет временно приостановить их корпоративные права: голосование на собраниях, получение дивидендов, распоряжение долями и акциями.