Минпромторг потребовал через суд заморозить права кипрских владельцев «ФосАгро»
Минпромторг направил в Арбитражный суд Московской области иски о приостановлении корпоративных прав кипрской Owl Nebula Enterprises в МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» до конца 2026 года, следует из картотеки суда.
Через две МКООО «Хлодвиг Энтерпрайзес» и «Адорабелла» семья Андрея Гурьева-старшего контролирует 43% акций «ФосАгро» (MOEX: PHOR), пишет «Интерфакс». Компании принадлежат кипрским Owl Nebula и Dubhe Holdings. К последней ведомство также подало иск, но его содержание не раскрывается.
В марте «Хлодвиг Энтерпрайзес» и «Адорабелла» были включены в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Статус позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из структуры собственников иностранные холдинги. Он также позволяет временно приостановить их корпоративные права: голосование на собраниях, получение дивидендов, распоряжение долями и акциями.
Иски Минпромторга в отношении "ФосАгро" соответствуют общей тенденции, когда российские власти через судебные механизмы стремятся приостановить корпоративные права иностранных холдинговых компаний, владеющих "экономически значимыми организациями" (ЭЗО). Эта процедура позволяет российским бенефициарам получить акции или доли таких компаний в прямое владение, исключив из структуры собственников иностранные холдинги, или приостановить их корпоративные права, такие как голосование и получение дивидендов. Законодательство, регулирующее этот процесс, вступило в силу в сентябре 2023 года и позволяет федеральным органам исполнительной власти обращаться в Арбитражный суд Московской области с такими исками.
Подобные иски уже подавались и удовлетворялись в отношении X5 Group (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик»), «Русагро», Альфа-банка и «Акрон Групп». Важно отметить, что решение суда о приостановлении корпоративных прав подлежит немедленному исполнению и не приостанавливается обжалованием. Это направлено на перенос корпоративного контроля в российский контур, минуя западные ограничения, и преодоление сложностей в управлении, а также позволяет бенефициарам, чьи активы были заблокированы санкциями, распоряжаться ими.
В случае с "Русагро", несмотря на неодобрение акционерами Ros Agro Plc редомициляции из Кипра, Минсельхоз РФ добился приостановки корпоративных прав. Это привело к дроблению акций "Русагро" и их распределению между держателями глобальных депозитарных расписок и акционерами Ros Agro Plc. Эксперты предполагают, что такой механизм выгоден для российских владельцев, которые смогут претендовать на выкуп акций у зарубежных держателей, а те, в свою очередь, могут получить компенсацию.