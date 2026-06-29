Показ премьера

Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди объявил, что его правительство начинает первый этап борьбы с коррупцией. Заявление прозвучало на следующий день после того, как иракские службы безопасности приступили к массовым арестам известных политиков, депутатов и чиновников, связанных преимущественно с нефтяным сектором. Рейды прошли в нескольких районах Багдада, в том числе в дипломатическом квартале — так называемой зеленой зоне. По мнению экспертов, за счет антикоррупционной кампании господин аз-Зейди, приведенный к присяге немногим больше месяца назад, хочет укрепить свои позиции и завоевать доверие США. Среди задержанных немало деятелей, симпатизирующих Ирану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди

Фото: Ahmed Saad / File Photo / Reuters Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди

Фото: Ahmed Saad / File Photo / Reuters

Правительство Ирака начинает «первый этап» борьбы с коррупцией, после которого последуют дальнейшие меры. Об этом Али аз-Зейди объявил во время заседания кабинета министров. «Ни один коррумпированный чиновник в правительстве не будет пользоваться никакой неприкосновенностью,— подчеркнул председатель иракского правительства.— Народные деньги должны вернуться к своему хозяину».

Господин аз-Зейди пообещал также, что начнет кампанию по возвращению центральным властям монополии на оружие, которым сейчас в Ираке обладают многочисленные военизированные группировки, действующие якобы в интересах шиитcкой общины, но в действительности поддерживающие соседний Иран. По словам премьера, использование силы — это прерогатива, которая должна находиться «исключительно в распоряжении государства».

Заявление господина аз-Зейди прозвучало на следующий день после того, как силы безопасности Ирака приступили к масштабным антикоррупционным рейдам.

Утром 28 июня правоохранители перекрыли въезды в «зеленую зону» Багдада, где находятся преимущественно дипломатические представительства и резиденции высокопоставленных чиновников, и начали аресты на основании ордеров, связанных с обвинениями в коррупции и торговлей влиянием. В числе задержанных, по данным канала «Аль-Джазира»,— сотрудники Министерства нефти, видные политики и депутаты. Некоторые из них находятся под санкциями США.

За сутки с начала кампании рейды распространились за пределы «зеленой зоны» сразу на несколько районов Багдада, а также на некоторые провинции. Как заявил источник портала Shafaq News в службах безопасности республики, операция затронула также нефтяную компанию Midland Oil Company.

Рейды были инициированы на основании показаний Аднана аль-Джумайли — заместителя министра нефти, который был задержан месяц назад по обвинению в коррупции. Чиновнику инкриминировали то, что он присвоил средства ряда нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Как заявили источники эмиратского портала The National, эти НПЗ фигурируют в делах, связанных с расследованием откатов и хищений. «У него (Аднана аль-Джумайли.—“Ъ”) были обширные связи, и поэтому он сформировал систему покровительства, обслуживающую некоторых высокопоставленных политиков и политические партии»,— также добавил собеседник The National.

Арест Аднана аль-Джумайли, произошедший месяц назад, совпал по времени с созданием по распоряжению премьер-министра Высшего суверенного совета по добросовестности, надзору и возврату государственных средств — специального органа, призванного усилить контроль за бюджетными ресурсами.

Оппозиционный Тегерану спутниковый телеканал Iran International интерпретирует кампанию арестов в Ираке исключительно как борьбу с проиранскими элементами в политической системе Ирака, обращая внимание на то, что под удар попали государственные деятели шиитского происхождения. Однако в числе арестованных, число которых за первые сутки кампании приблизилось к 50, есть и суннитские политики. Например, видный представитель суннитской общины и лидер политического альянса «Аль-Азм» Мутанна ас-Самарраи. Кроме того, трудно не заметить, что в центре внимания правоохранителей оказались люди из окружения бывшего премьера Мухаммеда ас-Судани.

Своей антикоррупционной кампанией Али аз-Зейди решает сразу несколько проблем, заявил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов.

«Во-первых, на фоне растущей инфляции в Ираке аресты, сфокусированные в первую очередь на чиновниках, связанных так или иначе с нефтью и не только, призваны показать активную решимость правительства под руководством самого молодого премьера Ирака бороться с проблемами,— отметил эксперт.— Во-вторых, аз-Зейди таким образом выполняет одно из ключевых предвыборных обещаний (покончить с коррупцией.— “Ъ”), при этом избавляясь от людей, близких к бывшему премьеру Мухаммеду ас-Судани».

В-третьих, рассуждает собеседник “Ъ”, перед своим намеченным на июль визитом в Вашингтон аз-Зейди демонстрирует готовность «осваивать» потенциальные инвестиции со стороны США «как надо, а не как это принято в Ираке». «Неслучайно антикоррупционная кампания сопровождается слухами о том, что иракские силовики действуют в негласном сотрудничестве с ФБР в кампании по противодействию отмыванию денег»,— заметил господин Мардасов.

Нил Кербелов