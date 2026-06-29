Более 2 тыс. человек примут участие в марафоне «Конжак» в Свердловской области

В Свердловской области 4 июля пройдет 29-й горный марафон «Конжак». Ожидается, что его участниками станут более 2 тыс. человек. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Марафон проводится в районе Карпинска, в горно-таежной местности Северного Урала. Участникам предстоит преодолеть 42-километровую дистанцию с набором высоты до Конжаковского Камня — высшей точки Свердловской области (1569 м).

Призовой фонд мероприятия в этом году составит более 2 млн руб. Денежные награды получат 20 победителей. В рамках мероприятия также пройдут соревнования команд муниципалитетов Северного управленческого округа. Победители командного зачета получат отдельные призы.

Как сообщил управляющий администрацией Северного управленческого округа Александр Вервейн, на мероприятии выступит певец Иракли (Ираклий Пирцхалава), а церемонии открытия и закрытия проведет телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Регистрация на мероприятие продлится до 1 июля.

Полина Бабинцева