Comcast объявила о разделении медийного и технологического бизнеса

Американская телекоммуникационная корпорация Comcast объявила о планах разделить свой медийный и технологический бизнес на две независимые публичные компании — Comcast и NBCUniversal. Реструктуризация, которая пройдет в форме выделения активов NBCUniversal и Sky, должна завершиться в течение года. Акционеры Comcast получат доли в обеих новых структурах.

Главой NBCUniversal станет согенеральный директор Comcast Майк Кавана, а финансовый директор Майкл Анжелакис возглавит оставшуюся часть Comcast. Другой согенеральный директор и председатель совета директоров Брайан Робертс сохранит активное участие в управлении обеими компаниями.

В медиаподразделение войдут парки развлечений, студии Universal, телеканалы NBC и Telemundo, стриминговые сервисы Peacock, Bravo и европейский бизнес Sky. Оставшаяся часть Comcast сосредоточится на управлении кабельными, беспроводными и корпоративными операциями.

В Comcast заявили, что разделение позволит каждой компании выбрать более гибкую стратегию развития. Решение было принято на фоне падения акций Comcast на 30% за последний год из-за перехода зрителей от кабельного телевидения к стримингу. Comcast сохранит за собой долю до 19,9% в NBCUniversal в течение года после сделки, которая еще требует одобрения регуляторов и совета директоров.

После сообщения о разделе операций акции Comcast растут в цене на 20%.

Екатерина Наумова