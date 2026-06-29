Представитель Аллы Пугачевой рассказала о хорошем самочувствии певицы

У певицы Аллы Пугачевой в последнее время не было никаких операций, в том числе на сердце, сообщила «Ъ» ее представительница в России Елена Чупракова. Об этом же «Ъ» рассказал друг певицы, музыкант и композитор Стас Намин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Пугачева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алла Пугачева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О том, что 77-летняя Алла Пугачева перенесла две операции на сердце, сообщил Telegram-канал Mash. Артистка отказалась от всех выступлений по состоянию здоровья и завершила карьеру, писал медиапроект.

«Концерты она не дает с 2019 года. Она не была в больнице, операций никаких, в том числе и на сердце, у нее не было. Последняя — в 2006 году. Все в порядке у нее со здоровьем»,— сказала Елена Чупракова. «У нее все в порядке»,— отметил Стас Намин.

Алла Пугачева в октябре 2022 года уехала из России. Ее мужа Максима Галкина в сентябре того же года признали в России иностранным агентом. Последняя выпущенная песня Аллы Пугачевой — «Давай просто жить» на стихи и музыку Алексея Малахова. Она появилась на стриминговых площадках в декабре 2025 года.

Елизавета Шмакова, Мария Барановская