Киргизия начала искать альтернативные источники поставок ГСМ

В правительстве Киргизии заявили об успехах в диверсификации источников поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ). Сегодня глава правительства Адылбек Касымалиев провел совещание по обеспечению страны ГСМ.

Профильные ведомства отчитались о текущих запасах нефтепродуктов и ситуации на рынке. В правительстве отметили влияние геополитических факторов на логистические цепочки и ценообразование. Господин Касымалиев поручил проводить ежедневный мониторинг и готовить отчеты о ситуации с поставками ГСМ. Он также заслушал подробные доклады об альтернативных источниках импорта.

«Было подчеркнуто, что работа по диверсификации поставок, начатая еще на ранних этапах обсуждений, уже приносит результаты: по ряду новых направлений достигнуты конкретные договоренности, что позволяет удерживать ситуацию под контролем», — указывается в публикации.

15 июня правительство Киргизии ввело в стране потолок цен на бензин, дизельное топливо и автогаз до 30 сентября. Основной поставщик ГСМ в страну — Россия. На нее приходится около 90–95% импорта нефтепродуктов.