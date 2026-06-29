Верховный суд направил на пересмотр дело нижегородца о незаконном лишении прав

Дело жителя Нижегородской области Сергея Мартынова, который три года пытается доказать, что его незаконно лишили водительских прав, отправили на пересмотр в Клинский районный суд Московской области. Как пишет «Ъ», Верховный суд в июне 2026 года пришел к выводу, что нижестоящие суды допустили несколько ошибок.

Проблема у нижегородца возникла из-за водителя, который использовал фальшивые — так называемые зеркальные — права с его данными. С этими правами жителя Московской области задержали в 2023 году и составили протокол за отказ пройти тест на алкоголь. Но лишили прав реального Сергея Мартынова, а нарушитель впоследствии ушел на СВО и там погиб.

Верховный Суд указал в том числе, что нижестоящие суды не опросили инспекторов, составлявших протокол, и понятых.

Подробнее о попытках нижегородца вернуть права — в материале «Ъ» «Водительские права отразились в ВС».