Воспитанник свердловского шахматного клуба попал в топ-5 мирового первенства

Воспитанник корпоративного шахматного клуба «Дебют» «ВСМПО-Ависмы» (Верхняя Салда, Свердловская область) Алексей Прохоров занял четвертое место на детском первенстве мира по шахматам, прошедшем в итальянском Монтесильвано с 14 по 27 июня. В категории до 16 лет из 155 участников он набрал 8 очков за 11 партий и показал лучший результат среди россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма» Следующая фотография 1 / 2 Фото: пресс-служба «ВСМПО-АВИСМА» Фото: Пресс-служба корпорации «ВСМПО-Ависма»

Алексей Прохоров одержал шесть побед, включая победы над спортсменом из Италии, кандидатом в мастера FIDE из Норвегии, мастерами FIDE из Швейцарии, Казахстана и Италии и международным мастером из Казахстана, одно поражение и четыре результата вничью. До призового места ему не хватило половины балла. Вместе с ним на турнире выступала кандидат в мастера спорта Мария Клещева из клуба «Дебют». В своем первом международном турнире она одержала пять побед, у нее три проигрыша и три ничьи. За время чемпионата свердловчанке удалось победить двух женских мастеров FIDE.

Право участия в мировом первенстве спортсмены из Верхней Салды получили после победы на первенстве России в Сочи в феврале текущего года. Алексей Прохоров занял третье место в категории юношей до 17 лет, а Мария Клещева победила среди девушек до 15 лет.

Поддержку шахматистам оказали представители власти и известные деятели культуры и спорта России, включая губернатора Свердловской области Дениса Паслера, олимпийскую чемпионку Юлию Ступак и футболиста Никиту Кривцова. Команду «ВСМПО-Ависмы» поддерживает фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова.

После выступления в Италии с 15 по 25 июля салдинские спортсмены продолжат сезон на первенстве Азии в Китае (Шэньчжэнь).

Напомним, в этом году в Верхней Салде проводили ежегодный детский этап Кубка России «Кубок Титанов», который собрал около 500 участников из разных регионов страны. Открывал турнир 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.

Алексей Буров