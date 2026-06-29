Белоруссия пригрозила Украине ответным ударом в случае агрессии

Белоруссия применит весь свой военный потенциал, если Украина агрессивно нарушит границы страны, заявил замминистра иностранных дел Игорь Секрета. Украинская сторона, по его словам, была об этом уведомлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета

Фото: МИД Республики Беларусь Замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета

Фото: МИД Республики Беларусь

«Если граница будет без разрешения или, так сказать, агрессивно пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала»,— сказал господин Секрета в интервью RT.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на украинско-белорусской границе стоят ретрансляторы, перенаправляющие БПЛА на территорию Украины. Тогда же он сказал, что дает Белоруссии неделю, чтобы демонтировать устройства самостоятельно. В противном случае он пригрозил ударами по ним. 24 июня украинский лидер объявил, что ретрансляторы отключены.

Игорь Секрета заявил, что не очень верит в искренность заявлений украинского президента. По его словам, никаких активных военных приготовлений на границе стран сейчас нет. «Эта бравада и разговоры Зеленского были нацелены, вероятно, на повышение его популярности, которая падает среди населения»,— сказал замглавы МИД Белоруссии.