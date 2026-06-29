Белоруссия пригрозила Украине ответным ударом в случае агрессии
Белоруссия применит весь свой военный потенциал, если Украина агрессивно нарушит границы страны, заявил замминистра иностранных дел Игорь Секрета. Украинская сторона, по его словам, была об этом уведомлена.
Замминистра иностранных дел Белоруссии Игорь Секрета
Фото: МИД Республики Беларусь
«Если граница будет без разрешения или, так сказать, агрессивно пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала»,— сказал господин Секрета в интервью RT.
19 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на украинско-белорусской границе стоят ретрансляторы, перенаправляющие БПЛА на территорию Украины. Тогда же он сказал, что дает Белоруссии неделю, чтобы демонтировать устройства самостоятельно. В противном случае он пригрозил ударами по ним. 24 июня украинский лидер объявил, что ретрансляторы отключены.
Игорь Секрета заявил, что не очень верит в искренность заявлений украинского президента. По его словам, никаких активных военных приготовлений на границе стран сейчас нет. «Эта бравада и разговоры Зеленского были нацелены, вероятно, на повышение его популярности, которая падает среди населения»,— сказал замглавы МИД Белоруссии.
Заявления Белоруссии об ответных мерах в случае трансграничных агрессивных действий со стороны Украины не являются новыми. В течение последнего года Белоруссия неоднократно заявляла об угрозах со стороны Украины и усиливала охрану своей границы. Еще в феврале 2024 года министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщал, что Украина сосредоточила на границе группировку войск численностью 112–114 тысяч человек, а в сентябре госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявлял об усилении охраны и обороны южной границы Белоруссии и развертывании дополнительных воинских частей. Отмечалось, что эти меры принимаются при повышенной разведывательной деятельности БПЛА со стороны Украины, а также высокой вероятности провокаций, в том числе с вовлечением белорусских националистических формирований. На белорусско-украинской границе также сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций с украинской стороны. В связи с этим Белоруссия дополнительно выводила силы ПВО для прикрытия границы и критически важных объектов.
Россия, в свою очередь, гарантирует безопасность Белоруссии в рамках Союзного государства. В марте 2025 года вступил в силу договор между Россией и Белоруссией о гарантиях безопасности, согласно которому РФ может применить ядерное оружие или обычные вооружения в случае агрессии против любой из сторон, создающей критическую угрозу ее суверенитету или территориальной целостности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что в случае необходимости Россия готова предпринять весь комплекс мер, предусмотренный договором.