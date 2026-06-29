Telegram, Pinterest и Likeme оштрафованы на 7 млн руб. за несоблюдение российских законов

Таганский районный суд оштрафовал соцcеть Likeme (Likeme Pte. Ltd.), фотохостинговый сервис Pinterest и мессенджер Telegram на 3,5 млн руб. каждого за публикацию запрещенной информации. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Все три сервисы признаны виновными по ч. 2 ст. 13.50 КоАП (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Позднее инстанция должна рассмотреть аналогичный протокол в отношении видеохостинга Twitch.

Российские суды уже неоднократно назначали Likeme, Telegram, Pinterest и Twitch административные наказания. В начале Telegram оштрафовали на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного контента.