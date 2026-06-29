Telegram, Pinterest и Likeme оштрафованы на 7 млн руб. за несоблюдение российских законов
Таганский районный суд оштрафовал соцcеть Likeme (Likeme Pte. Ltd.), фотохостинговый сервис Pinterest и мессенджер Telegram на 3,5 млн руб. каждого за публикацию запрещенной информации. Об этом сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.
Все три сервисы признаны виновными по ч. 2 ст. 13.50 КоАП (неисполнение владельцем соцсети обязанности по мониторингу для ограничения доступа к информации о производстве наркотиков, способах совершения самоубийства или материалам с порнографическими изображениями несовершеннолетних). Позднее инстанция должна рассмотреть аналогичный протокол в отношении видеохостинга Twitch.
Российские суды уже неоднократно назначали Likeme, Telegram, Pinterest и Twitch административные наказания. В начале Telegram оштрафовали на 3,8 млн руб. за неудаление запрещенного контента.
Штрафы в отношении социальных сетей и мессенджеров за неудаление запрещённой информации стали частью постоянно ужесточающегося регулирования в России. Так, только в 2025-2026 годах Telegram, помимо текущего штрафа, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за отказ удалять данные о российских военнослужащих, призывы к экстремистской деятельности и информацию об алкогольной продукции. Общая сумма штрафов, выписанных мессенджеру Telegram в российских судах, превысила 100 млн рублей с мая 2025 года.
Законодательное регулирование в этой сфере также развивается. Например, с 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки к КоАП РФ об ответственности соцсетей за нарушение закона о самоконтроле, который обязывает их самостоятельно удалять запрещённую информацию. Также в декабре 2023 года был запрещён вход на российские сайты через зарубежные сервисы, а недавно подписан закон об административной ответственности за нарушение этого запрета для владельцев информационных ресурсов. Эти меры направлены на усиление контроля над распространением информации в интернете и побуждение компаний к соблюдению российского законодательства.