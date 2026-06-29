Зарубежные СМИ: Как власти и жители справляются с последствиями землетрясения в Венесуэле

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maxwell Briceno / Reuters Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Почти 1500 человек погибли от землетрясений в Венесуэле. Последние данные приводят местные власти. По неофициальным данным, без вести пропали больше 50 тыс. жителей. Спасатели продолжают разбирать завалы в Каракасе и соседних регионах. Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 25 июня у северного побережья страны, ООН оценила ущерб почти в $7 млрд. В стране введен режим чрезвычайного положения. По данным зарубежных СМИ, Венесуэле не хватает техники и спасателей, чтобы разобрать руины зданий. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.



Землетрясения обрушили более 770 зданий, пишет Reuters. Ранеными числятся 3 тыс. человек, а 12 тыс. покинули свои дома. Геологическая служба США допускает, что под завалами могли погибнуть в 10 раз больше, чем сообщает Каракас, — свыше 10 тыс. человек. В результате бедствие может стать одним из самых смертоносных в Латинской Америке за последние сто лет.

За 27–28 июня в столице страны сильно изменился городской пейзаж, пишет местная газета Nacional. Площади, парки и фасады музеев превратились в палаточные лагеря, где разместились семьи, оставшиеся без крова. После волны афтершоков жители боятся возвращаться домой и ждут оценки состояния зданий от властей. Однако землетрясения истощили все ресурсы, а правительство перевело все силы на спасение людей из-под завалов, пишет издание. Кроме того, у служб не хватает спецтехники, операторов и топлива, чтобы разобрать руины в пригороде и соседних штатах.

Своих специалистов в страну выслали Швейцария, Мексика, Эквадор и Сальвадор, но их количество по-прежнему недостаточно, отмечает Nacional. Хуже всего обстоит ситуация в городе Ла-Гуайра, где семьи не могут купить продукты. В самых густонаселенных районах открыто не больше пары торговых центров. В других местах не хватает электричества, из-за чего кассы магазинов тоже не работают.

В Ла-Гуайра, по словам корреспондентов Associated Press, растет напряженность между населением и властями. Венесуэльские чиновники заявили, что к выходным в город отправили 1,6 тыс. спасателей, а 14 тыс. военных и полицейских стали патрулировать дороги. Однако местные жители почти не заметили присутствия спецслужб, пишет агентство. Люди сами начали разбирать завалы. В изнуряющую жару им пришлось работать в масках, поскольку под зданиями стали разлагаться трупы людей и животных.

На фоне трагедии в Венесуэлу пообещала вернуться лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, пишет Bloomberg. Она уже пыталась отправиться в Каракас из США, но поездку отменили. По данным агентства, этому препятствовала администрация Дональда Трампа. По словам источников из Белого дома, чиновники опасаются возвращения оппозиционного лидера, поскольку это приведет к открытому противостоянию с нынешним венесуэльским режимом и отвлечет внимание от спасательных работ.