Пезешкиан: Иран получит из Катара $6 млрд из замороженных средств

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с аятоллой Сейидом Мусой Шубейри Занджани в городе Кум заявил, что $6 млрд из замороженных иранских средств, будут переведены Катаром Ирану «на основе последних планов». Он отметил, что власти продолжают предпринимать усилия по возвращению и остальных $6 млрд замороженных средств. Президент назвал возвращение средств «великой победой иранского народа». Однако господин Пезешкиан не обозначил сроков возвращения средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как считает агентство AP, заявления Масуда Пезешкиана являются попыткой иранского руководства «продать» иранцам промежуточные договоренности с США. Как пишет AP со ссылкой на американских чиновников, никакие иранские активы не были разморожены. Катар также пока не сообщил о переводах средств.

27 и 28 июня США и Иран обменялись ударами. В результате Иран отменил назначенные на 28 июня технические переговоры с США. Пакистан, главный посредник в переговорах между Ираном и США, заявил, что переговоры возобновятся 30 июня. Однако главный переговорщик от Ирана Казем Гарибабади опроверг эту информацию, передает IRNA.

Алена Миклашевская