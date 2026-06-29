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Пезешкиан: Иран получит из Катара $6 млрд из замороженных средств

Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с аятоллой Сейидом Мусой Шубейри Занджани в городе Кум заявил, что $6 млрд из замороженных иранских средств, будут переведены Катаром Ирану «на основе последних планов». Он отметил, что власти продолжают предпринимать усилия по возвращению и остальных $6 млрд замороженных средств. Президент назвал возвращение средств «великой победой иранского народа». Однако господин Пезешкиан не обозначил сроков возвращения средств.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как считает агентство AP, заявления Масуда Пезешкиана являются попыткой иранского руководства «продать» иранцам промежуточные договоренности с США. Как пишет AP со ссылкой на американских чиновников, никакие иранские активы не были разморожены. Катар также пока не сообщил о переводах средств.

27 и 28 июня США и Иран обменялись ударами. В результате Иран отменил назначенные на 28 июня технические переговоры с США. Пакистан, главный посредник в переговорах между Ираном и США, заявил, что переговоры возобновятся 30 июня. Однако главный переговорщик от Ирана Казем Гарибабади опроверг эту информацию, передает IRNA.

Алена Миклашевская

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