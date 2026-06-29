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В Удмуртии назвали фейком распоряжение о выплате 250 тысяч рублей ветеранам СВО

Распоряжение главы Удмуртии о единоразовой выплате в 250 тыс. руб. участникам спецоперации ко Дню ветеранов боевых действий 1 июля является фейком. Как сообщили в Центре управления регионом республики, подложный документ распространялся по редакциями СМИ и в соцсетях.

Фото: ЦУР Удмуртии

Фото: ЦУР Удмуртии

Напомним, ранее в Удмуртии распространялся фейк о процессуальной проверке главы Удмуртии Александра Бречалова из-за рилсов в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Ее начали якобы после запроса в ведомство директора «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерины Мизулиной.