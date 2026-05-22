Мизулина опровергла запрос в СКР из-за рилсов Бречалова в запрещенном Instagram

В СКР назвали фейком данные о процессуальной проверке главы Удмуртии Александра Бречалова из-за рилсов в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Ее начали якобы после запроса в ведомство директора «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерины Мизулиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Мизулина, Telegram Фото: Екатерина Мизулина, Telegram

Фейк распространялся на страницах СМИ в соцсетях, включая «Ъ-Удмуртия». Из ложного обращения в адрес председателя СКР Александра Бастрыкина следует, что глава Удмуртии, публикуя посты на платформе, якобы «способствует вовлечению граждан РФ в использование зарубежных сервисов, признанных экстремистскими, и увеличивает их трафик». В мае 2026 года господин Бречалов опубликовал в соцсети два рилса о Дне Победы.

На фейк отреагировала госпожа Мизулина. Она написала в Telegram, что подделку слепил «крайне безграмотный человек», и ЛБИ обратится в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. «Провокация, очевидно, направлена на дестабилизацию ситуации в регионе, который и так находится под постоянными атаками со стороны ВСУ»,— считает Екатерина Мизулина.

Напомним, предыдущий пост Александр Бречалов разместил в соцсети 217 недель назад, в марте 2022 года. Тогда глава региона написал, что уходит с платформы, поскольку американская компания Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) разрешила пользователям публиковать призывы к насилию над военнослужащими РФ.

«Я вынужден пока не размещать здесь посты. Если ситуация изменится, и реакция зарубежных стран и компаний станет адекватной, мы вернемся на эту площадку»,— писал четыре года назад Александр Бречалов.

Подробнее о том, почему власти Удмуртии покинули запрещенные соцсети, читайте в архивном материале «Чиновники уходят в Telegram».