Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Acer Фото: Acer

По данным Gartner, ноутбуки со встроенным нейропроцессором (NPU) в 2026 году впервые займут больше половины мирового рынка. Прогноз — на отметке 143 млн устройств. Другими словами, такое решение стало стандартом. И вопрос лишь в том, сколько пользователи готовы за него заплатить.

К примеру, уже доступный на российском рынке Acer Nitro V 17 AI обойдется примерно в 150 тыс. руб. Разработчики снабдили его процессором AMD Ryzen 7 260 с нейроблоком производительностью 16 TOPS. Их с легкостью хватает, чтобы одновременно обеспечивать шумоподавление, распознавать лица и переводить речь в текст. Все это — прямо на устройстве, на чипе, без подключения к интернету.

Работа ИИ в новинке Acer не ограничена только чипом. Это, как принято сейчас говорить, базовый минимум. Нейропроцессор берет на себя фоновые задачи. Второй компонент, оправдывающий индекс AI в названии, — видеокарта. Модель NVIDIA GeForce RTX 5060 способна генерировать до трех дополнительных кадров между каждым реальным. Это как если бы к каждому заработанному рублю вам выдавали еще по три просто так. Тоже виртуальные. Но в отличие от фантазии про деньги результат работы видеокарты виден глазу и улучшает пользовательский опыт.

Наблюдать его можно на QHD-дисплее с диагональю 17,3 дюйма и частотой обновления до 165 Гц. Цветовой охват экрана — 100% DCI-P3. Пользователь видит картинку так, как ее задумывали создатели. Такая цветопередача соответствует профессиональным мониторам. То, что обычно стоит отдельных денег и отдельного места на столе, сразу есть в Nitro V 17 AI.

Кроме высокой частоты дисплея, на снижение задержки между действиями пользователя и реакцией компьютера работает технология Frame Warp. Она снижает задержку между движением мышки и отображением на экране на 75%, заверяют создатели. Для геймеров такие значения могут быть критичными.

Аккумулятор — слабая часть новинки. Емкости 76 Вт·ч хватает на 6 с небольшим часов, и это если не сильно его напрягать. Для игрового ноутбука с диагональю 17 дюймов — ожидаемо. Как и ощутимые габариты. В рюкзак такой лэптоп влезает, но это дополнительные 2,71 кг в поклаже.

Александр Леви