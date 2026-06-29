Bloomberg: ИИ поможет Германии справиться с нехваткой рабочих рук

Аналитики Bloomberg Economics (BE) подсчитали, что внедрение искуственного интеллекта (ИИ) может ежегодно добавлять к росту ВВП Германии от 0,2 до 0,7 процентного пункта. Это соответствует дополнительным €323 млрд за ближайшие десять лет.

Как отмечают аналитики Bloomberg, Германия может стать примером того, как применение ИИ поможет сохранять экономический рост в условиях старения населения и нехватки рабочих рук. По некоторым прогнозам к 2070 году трудоспособное население Германии сократится примерно на четверть, с нынешнего 51 млн человек по разным сценариям до 37–45 млн.

«ИИ выглядит очевидным решением для проблем Германии с ростом. С учетом того, что 30% рабочих мест подвержены воздействию этой технологии — а в случае продвинутых вариантов даже 60% — есть большой потенциал для увеличения производительности. Но результат не гарантирован»,— отметила экономист BE Ана Андраде.

Внедрение ИИ в Германии расширяется. Как следует из опроса, проведенного Бундесбанком, в текущем году такие технологии собирается использовать 56% компаний против 44% годом ранее. По другому опросу от цифровой ассоциации Bitkom 31% корпораций ожидает, что ИИ поможет им компенсировать нехватку квалифицированных работников. Эти технологии активно внедряются во многих секторах экономики, в том числе в строительстве и здравоохранении, которые особенно страдают от нехватки сотрудников нужной квалификации.

Яна Рождественская