Bloomberg: ИИ поможет Германии справиться с нехваткой рабочих рук
Аналитики Bloomberg Economics (BE) подсчитали, что внедрение искуственного интеллекта (ИИ) может ежегодно добавлять к росту ВВП Германии от 0,2 до 0,7 процентного пункта. Это соответствует дополнительным €323 млрд за ближайшие десять лет.
Как отмечают аналитики Bloomberg, Германия может стать примером того, как применение ИИ поможет сохранять экономический рост в условиях старения населения и нехватки рабочих рук. По некоторым прогнозам к 2070 году трудоспособное население Германии сократится примерно на четверть, с нынешнего 51 млн человек по разным сценариям до 37–45 млн.
«ИИ выглядит очевидным решением для проблем Германии с ростом. С учетом того, что 30% рабочих мест подвержены воздействию этой технологии — а в случае продвинутых вариантов даже 60% — есть большой потенциал для увеличения производительности. Но результат не гарантирован»,— отметила экономист BE Ана Андраде.
Внедрение ИИ в Германии расширяется. Как следует из опроса, проведенного Бундесбанком, в текущем году такие технологии собирается использовать 56% компаний против 44% годом ранее. По другому опросу от цифровой ассоциации Bitkom 31% корпораций ожидает, что ИИ поможет им компенсировать нехватку квалифицированных работников. Эти технологии активно внедряются во многих секторах экономики, в том числе в строительстве и здравоохранении, которые особенно страдают от нехватки сотрудников нужной квалификации.
Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) является ключевым трендом технологического развития, способствующим повышению производительности труда и эффективности производства. Этот фактор оценивается как важная составляющая роста ВВП страны. Так, по прогнозам Goldman Sachs, широкое внедрение ИИ может ежегодно увеличивать производительность труда на 1,5% в течение десяти лет. Центр компетенций ИИ (Sber AI) отмечает, что технологии ИИ могут увеличить ВВП страны на 1% уже к 2025 году.
Вместе с тем, существуют опасения относительно влияния ИИ на рынок труда. По оценкам экспертов Goldman Sachs, ИИ способен автоматизировать около двух третей рабочих мест в США и Европе (примерно 300 млн рабочих мест по всему миру). Согласно Всемирному экономическому форуму, распространение ИИ за пять лет создаст 69 млн новых рабочих мест, но уничтожит 83 млн существующих. Гендиректор Anthropic Дарио Амодей также прогнозирует рост безработицы до 10-20% в течение одного-пяти лет из-за развития ИИ, что может привести к падению потребительского спроса и росту социальной напряженности.
Компании, сталкивающиеся с дефицитом кадров, активно внедряют ИИ для нивелирования недостатка специалистов. Однако, некоторые эксперты отмечают, что ИИ эффективен в качестве помощника, а не полноценной замены человека, так как вероятность ошибок растет при наличии некорректных или неполных исходных данных. Отмечается, что к 2030 году в производственных отраслях до 25% новых рабочих мест будут связаны с ИИ.