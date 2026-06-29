ФК «Челябинск» подписал контракт с албанским форвардом Луисом Качорри

Футбольный клуб «Челябинск» официально сообщил о подписании 28-летнего албанского нападающего Луиса Качорри. Центральный форвард присоединился к команде с возможностью продления контракта на еще один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом Луиса Качорри был «Аль-Хуссейн», выступающий в Про-Лиге Иордании. В минувшем сезоне нападающий помог команде завоевать золотые медали чемпионата, набрав 7 очков по системе «гол+пас» (5+2).

Ранее футболист выступал в чемпионате Узбекистана за «Бунедкор», где отметился 12 забитыми мячами в 26 матчах. Также в активе Качорри сезоны в высшем дивизионе Албании за клубы «Бюлис» и «Динамо Сити». Свою профессиональную карьеру игрок начинал в итальянской Серии D.

Евгений Рыженьков