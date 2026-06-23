«Квадрат» в новостройках Ижевска подорожал более чем на 5% во втором квартале

Ижевск занял второе место по динамике средней цены 1 кв. м по итогам второго квартала среди 40 крупных городов РФ. По данным портала «Циан», за январь—июнь «квадрат» в столице Удмуртии подорожал на 5,6%, до 146 тыс. руб. Прирост за год составил 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом по стране 1 кв. м в новостройках за указанный период увеличился в цене на 0,2%, до 185,8 тыс. руб. «Таких низких темпов не было с 2023 года. В условиях ограниченного спроса девелоперы аккуратнее подходят к индексации цен и активнее используют скидки. Массовых распродаж при этом на рынке сейчас нет, а средний дисконт составляет всего 6%»,— говорится в исследовании.

По приросту цены за второй квартал Ижевск уступил только Ульяновску, где показатель вырос на 7,7%, до 130,7 тыс. руб. Для сравнения, в Казани 1 кв. м на «первичке» подешевел на 3,6%, до 256,5 тыс. руб. В Перми, напротив, подорожал на 0,9%, до 176,9 тыс. руб.

Среднемесячные продажи квартир в новостройках во втором квартале в РФ просели на 22% относительно первого, на 17% — год к году. Аналитики связали снижение активности с изменениями условий семейной ипотеки и высокими рыночными ставками.

«Во втором полугодии спрос будет постепенно восстанавливаться на фоне смягчения условий по рыночным кредитам. Вместе с увеличением активности возобновится рост цен»,— считает директор направления первичной недвижимости портала Артем Глебов.

Напомним, в конце первого квартала средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке недвижимости составляла 116,2 тыс. руб. С апреля по май она практически не изменилась. Гендиректор портала «Мир Квартир» Павел Луценко допустил, что «рынок встал по-настоящему» и покупатели «затаились в ожидании более доступных ставок по ипотеке».